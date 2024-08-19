В Генштабе ВСУ назвали самые горячие точки в зоне СВО

Генштаб ВСУ назвал покровское направление самой горячей точкой в зоне СВО

19 августа 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Район Покровского выделяется как наиболее интенсивная зона на фронте боевых действий Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал покровское направление самой горячей точкой на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщило ведомство Генштаба ВСУ в своих социальных сетях. «Самая горячая ситуация была на покровском направлении, также враг активно наступал на торецком направлении», — об этом ведомство написало на своей странице в Facebook*. В тексте также указано, что близ Покровска наиболее интенсивные бои происходили в районах Воздвиженки и Новогородовки. По данным украинского Генштаба, российские войска атаковали в районах Железного, Торецка, Дылеевки и Нелиповки. Бои в этих местах близ Торецка были особенно интенсивными. Ранее сообщалось, что ВС РФ достигли успехов на Покровском направлении в зоне СВО. В частности, российские штурмовики освободили Желанное и приблизились к Новогродовке и Гродовке, где продолжаются бои. *Принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал покровское направление самой горячей точкой на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщило ведомство Генштаба ВСУ в своих социальных сетях. «Самая горячая ситуация была на покровском направлении, также враг активно наступал на торецком направлении», — об этом ведомство написало на своей странице в Facebook*. В тексте также указано, что близ Покровска наиболее интенсивные бои происходили в районах Воздвиженки и Новогородовки. По данным украинского Генштаба, российские войска атаковали в районах Железного, Торецка, Дылеевки и Нелиповки. Бои в этих местах близ Торецка были особенно интенсивными. Ранее сообщалось, что ВС РФ достигли успехов на Покровском направлении в зоне СВО. В частности, российские штурмовики освободили Желанное и приблизились к Новогродовке и Гродовке, где продолжаются бои. *Принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена.