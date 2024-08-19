В Генштабе ВСУ назвали самые горячие точки в зоне СВО

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал покровское направление самой горячей точкой на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщило ведомство Генштаба ВСУ в своих социальных сетях.
«Самая горячая ситуация была на покровском направлении, также враг активно наступал на торецком направлении», — об этом ведомство написало на своей странице в Facebook*. В тексте также указано, что близ Покровска наиболее интенсивные бои происходили в районах Воздвиженки и Новогородовки.
По данным украинского Генштаба, российские войска атаковали в районах Железного, Торецка, Дылеевки и Нелиповки. Бои в этих местах близ Торецка были особенно интенсивными.
Ранее сообщалось, что ВС РФ достигли успехов на Покровском направлении в зоне СВО. В частности, российские штурмовики освободили Желанное и приблизились к Новогродовке и Гродовке, где продолжаются бои.
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