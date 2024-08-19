В Генштабе ВСУ назвали самые горячие точки в зоне СВО

Генштаб ВСУ назвал покровское направление самой горячей точкой в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, военные, украина, миномет, обстрел, всу, дрг
Район Покровского выделяется как наиболее интенсивная зона на фронте боевых действий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал покровское направление самой горячей точкой на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщило ведомство Генштаба ВСУ в своих социальных сетях.

«Самая горячая ситуация была на покровском направлении, также враг активно наступал на торецком направлении», — об этом ведомство написало на своей странице в Facebook*. В тексте также указано, что близ Покровска наиболее интенсивные бои происходили в районах Воздвиженки и Новогородовки.

По данным украинского Генштаба, российские войска атаковали в районах Железного, Торецка, Дылеевки и Нелиповки. Бои в этих местах близ Торецка были особенно интенсивными.

Ранее сообщалось, что ВС РФ достигли успехов на Покровском направлении в зоне СВО. В частности, российские штурмовики освободили Желанное и приблизились к Новогродовке и Гродовке, где продолжаются бои.

*Принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал покровское направление самой горячей точкой на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщило ведомство Генштаба ВСУ в своих социальных сетях. «Самая горячая ситуация была на покровском направлении, также враг активно наступал на торецком направлении», — об этом ведомство написало на своей странице в Facebook*. В тексте также указано, что близ Покровска наиболее интенсивные бои происходили в районах Воздвиженки и Новогородовки. По данным украинского Генштаба, российские войска атаковали в районах Железного, Торецка, Дылеевки и Нелиповки. Бои в этих местах близ Торецка были особенно интенсивными. Ранее сообщалось, что ВС РФ достигли успехов на Покровском направлении в зоне СВО. В частности, российские штурмовики освободили Желанное и приблизились к Новогродовке и Гродовке, где продолжаются бои. *Принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...