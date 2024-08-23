Роберт Кеннеди-младший вышел из президентской гонки в США

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший вышел из президентской гонки в штате Аризона. Об этом пишет издание Axios.
«Кеннеди-младший подал документы на выход из президентской гонки в штате Аризона», — говорится в материале. Там добавили, что политик отказался от участия в гонке за день до своей запланированной речи.
Отмечается, что он готов поддержать кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Из гонки также вышел кандидат в вице-президенты Николь Шэнахан. Кеннеди-младший отказался участвовать в выборах в штате Аризона, где на кону 11 голосов, заключили в материале.
Выдвижение Роберта Кеннеди-младшего состоялось 3 января. Он собрал необходимое количество подписей в штате Юта для подачи своей кандидатуры на выборы президента США. Политик отмечал, что у Америки есть множество возможностей начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает Life. Также он выразил мнение, что США в будущем могут столкнуться с революцией, сообщает 360.ru. 20 августа стало известно, что Кеннеди-младший может снять свою кандидатуру с выборов, приводит слова Шэнэхэна «Ридус».
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