Цены на челябинские новостройки вновь снизятся к осени

23 августа 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

На данный момент стоимость новых квартир в городе в среднем составляет 128 тысяч рублей за квадрат Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске цены на новостройки вновь снизятся к осени. Об этом говорят сниженный покупательский спрос, отмена льготной ипотеки под 8% и число строящихся и выставленных на продажу новых квартир. Об этом URA.RU сообщила юрист и риелтор по недвижимости Надежда Кушнова. «В Челябинске предпосылок для роста стоимости квартир в новостройках на данный момент нет. Покупательский спрос снизился, так как был высокий спрос до первого июля, когда все испугались, что льготную ипотеку не продлят. На данный момент застройщики реагируют на ситуацию снижением стоимости первичного жилья», — сообщила Кушнова. Также риелтор спрогнозировала, что ипотека с господдержкой будет «в одни руки». На данный момент некоторые банки уже начинают поднимать ставки по второй ипотеке. Ранее цены на квартиры в новостройках снизились на 0,9% до 128 тысяч рублей за квадратный метр. Снижение цен началось в июле после отмены льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске цены на новостройки вновь снизятся к осени. Об этом говорят сниженный покупательский спрос, отмена льготной ипотеки под 8% и число строящихся и выставленных на продажу новых квартир. Об этом URA.RU сообщила юрист и риелтор по недвижимости Надежда Кушнова. «В Челябинске предпосылок для роста стоимости квартир в новостройках на данный момент нет. Покупательский спрос снизился, так как был высокий спрос до первого июля, когда все испугались, что льготную ипотеку не продлят. На данный момент застройщики реагируют на ситуацию снижением стоимости первичного жилья», — сообщила Кушнова. Также риелтор спрогнозировала, что ипотека с господдержкой будет «в одни руки». На данный момент некоторые банки уже начинают поднимать ставки по второй ипотеке. Ранее цены на квартиры в новостройках снизились на 0,9% до 128 тысяч рублей за квадратный метр. Снижение цен началось в июле после отмены льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых.