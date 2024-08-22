Первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства ХМАО Андрей Середнев и начальник управления транспорта Ольга Власова, которых подозревают в превышении должностных полномочий из-за закупок автобусов, были задержаны в одной квартире. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в силовых структурах округа.
«Силовики приехали задерживать первого зама депдорхоза Середнева утром 22 августа в ЖК „Возрождение“ в Ханты-Мансийске. Вместе с ним в квартире находилась и начальник транспортного управления Власова. Говорят, что фигурантов уголовного дела могли связывать не только служебные отношения», — рассказал инсайдер.
По данным источников, в депдорхозе ХМАО прошли обыски. Уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки, чиновников подозревают в нарушениях при закупке автобусного парка в Нижневартовске на сумму более 800 миллионов рублей. В пресс-службы силовых ведомств направлены запросы, ответы ожидаются.
Ранее URA.RU писало, что Середнева и Власову задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Правоохранительные органы считают, что техника была приобретена у поставщиков по завышенным ценам.
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