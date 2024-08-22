22 августа 2024

Силовики задержали чиновников правительства ХМАО в одной квартире. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики задержали фигурантов уголовного дела в одной квартире
Силовики задержали фигурантов уголовного дела в одной квартире Фото:

Первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства ХМАО Андрей Середнев и начальник управления транспорта Ольга Власова, которых подозревают в превышении должностных полномочий из-за закупок автобусов, были задержаны в одной квартире. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в силовых структурах округа.

«Силовики приехали задерживать первого зама депдорхоза Середнева утром 22 августа в ЖК „Возрождение“ в Ханты-Мансийске. Вместе с ним в квартире находилась и начальник транспортного управления Власова. Говорят, что фигурантов уголовного дела могли связывать не только служебные отношения», — рассказал инсайдер.

По данным источников, в депдорхозе ХМАО прошли обыски. Уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки, чиновников подозревают в нарушениях при закупке автобусного парка в Нижневартовске на сумму более 800 миллионов рублей. В пресс-службы силовых ведомств направлены запросы, ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что Середнева и Власову задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Правоохранительные органы считают, что техника была приобретена у поставщиков по завышенным ценам.

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Первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства ХМАО Андрей Середнев и начальник управления транспорта Ольга Власова, которых подозревают в превышении должностных полномочий из-за закупок автобусов, были задержаны в одной квартире. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в силовых структурах округа. «Силовики приехали задерживать первого зама депдорхоза Середнева утром 22 августа в ЖК „Возрождение“ в Ханты-Мансийске. Вместе с ним в квартире находилась и начальник транспортного управления Власова. Говорят, что фигурантов уголовного дела могли связывать не только служебные отношения», — рассказал инсайдер. По данным источников, в депдорхозе ХМАО прошли обыски. Уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки, чиновников подозревают в нарушениях при закупке автобусного парка в Нижневартовске на сумму более 800 миллионов рублей. В пресс-службы силовых ведомств направлены запросы, ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало, что Середнева и Власову задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Правоохранительные органы считают, что техника была приобретена у поставщиков по завышенным ценам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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