Бывший боец ЧВК «Вагнер» выдвинул неожиданную версию гибели Пригожина

Бывший боец «Вагнера»: самолет Пригожина могли взорвать спецслужбы НАТО
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожина могли ликвидировать западные спецслужбы, считает бывший член ЧВК «Вагнер» Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина могли заминировать спецслужбы одной из стран НАТО. С таким предположением выступил бывший член военной группы. Прошел ровно год с момента гибели основателя ЧВК.

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Евгений Пригожин мог погибнуть при крушении бизнес-джета: что известно к утру

«Мои знакомые вагнеровцы не исключают, что руководство нашей конторы [Евгения Пригожина] убрали французы и американцы. Но не собственными руками», — считает экс-сотрудник «Вагнера». Его слова передает NEWS.RU. Он добавил, что за время своей деятельности в Африке, Сирии и Кавказе, Пригожин успел много кому перейти дорогу, поэтому врагов у него хватало, в том числе среди представителей США и Франции.

Ровно год назад в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy. На борту тогда находились семь человек из числа руководства ЧВК «Вагнер», среди которых — основатель Евгений Пригожин, а также командир группы Дмитрий Уткин. Все присутствующие на борту погибли, включая членов экипажа.

По одной из версий на борту бизнес-джета могли заложить взрывное устройство на одном из шасси. Следственный комитет проводит расследование по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Евгений Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге.

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Самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина могли заминировать спецслужбы одной из стран НАТО. С таким предположением выступил бывший член военной группы. Прошел ровно год с момента гибели основателя ЧВК. «Мои знакомые вагнеровцы не исключают, что руководство нашей конторы [Евгения Пригожина] убрали французы и американцы. Но не собственными руками», — считает экс-сотрудник «Вагнера». Его слова передает NEWS.RU. Он добавил, что за время своей деятельности в Африке, Сирии и Кавказе, Пригожин успел много кому перейти дорогу, поэтому врагов у него хватало, в том числе среди представителей США и Франции. Ровно год назад в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy. На борту тогда находились семь человек из числа руководства ЧВК «Вагнер», среди которых — основатель Евгений Пригожин, а также командир группы Дмитрий Уткин. Все присутствующие на борту погибли, включая членов экипажа. По одной из версий на борту бизнес-джета могли заложить взрывное устройство на одном из шасси. Следственный комитет проводит расследование по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Евгений Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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