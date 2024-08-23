Бывший боец ЧВК «Вагнер» выдвинул неожиданную версию гибели Пригожина

Бывший боец «Вагнера»: самолет Пригожина могли взорвать спецслужбы НАТО

23 августа 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожина могли ликвидировать западные спецслужбы, считает бывший член ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина могли заминировать спецслужбы одной из стран НАТО. С таким предположением выступил бывший член военной группы. Прошел ровно год с момента гибели основателя ЧВК. Новость по теме Евгений Пригожин мог погибнуть при крушении бизнес-джета: что известно к утру «Мои знакомые вагнеровцы не исключают, что руководство нашей конторы [Евгения Пригожина] убрали французы и американцы. Но не собственными руками», — считает экс-сотрудник «Вагнера». Его слова передает NEWS.RU. Он добавил, что за время своей деятельности в Африке, Сирии и Кавказе, Пригожин успел много кому перейти дорогу, поэтому врагов у него хватало, в том числе среди представителей США и Франции. Ровно год назад в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy. На борту тогда находились семь человек из числа руководства ЧВК «Вагнер», среди которых — основатель Евгений Пригожин, а также командир группы Дмитрий Уткин. Все присутствующие на борту погибли, включая членов экипажа. По одной из версий на борту бизнес-джета могли заложить взрывное устройство на одном из шасси. Следственный комитет проводит расследование по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Евгений Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина могли заминировать спецслужбы одной из стран НАТО. С таким предположением выступил бывший член военной группы. Прошел ровно год с момента гибели основателя ЧВК. «Мои знакомые вагнеровцы не исключают, что руководство нашей конторы [Евгения Пригожина] убрали французы и американцы. Но не собственными руками», — считает экс-сотрудник «Вагнера». Его слова передает NEWS.RU. Он добавил, что за время своей деятельности в Африке, Сирии и Кавказе, Пригожин успел много кому перейти дорогу, поэтому врагов у него хватало, в том числе среди представителей США и Франции. Ровно год назад в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy. На борту тогда находились семь человек из числа руководства ЧВК «Вагнер», среди которых — основатель Евгений Пригожин, а также командир группы Дмитрий Уткин. Все присутствующие на борту погибли, включая членов экипажа. По одной из версий на борту бизнес-джета могли заложить взрывное устройство на одном из шасси. Следственный комитет проводит расследование по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Евгений Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге.