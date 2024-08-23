В Екатеринбурге спонсоры неохотно поддержали «Красную строку», команду лишат премий

Книжный фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге ушел в минус на 5 млн рублей

23 августа 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

В 2023 году фестиваль прошел впервые, его посетило 38 000 гостей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В этом году книжный фестиваль «Красная строка», который стартует 23 августа в Екатеринбурге, получил небольшую финансовую поддержку и ушел в минус на 5 млн рублей. Из-за этого команда организаторов лишится премий, рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург. «В этом году мы не получили какой-то поддержки, кроме моральной. Но я благодарен своему коллективу, мы благодарны „Уралмашзаводу“, группе „Синара“ и всем, кто присутствует в нашем списке партнеров. Но, тем не менее, мы уходим в минус где-то на 5 млн рублей, которые, конечно, будут погашены за счет неполучения премий и отсутствия повышения зарплат», — поделился Горенбург. В конце июня продюсер объявлял, что фестиваль не получил грантовую поддержку, поэтому организаторы нуждаются в помощи. «Нам нужны шатры, столы, стеллажи, генераторы, сцены, охрана, авиабилеты и гостиницы для приезжих авторов — то, из чего складывается структура мероприятия. Я верю, что вместе у нас получится сделать „Красную строку“ и сделать ее даже лучше, чем в первый год», — говорил тогда Горенбург. «Красная строка» пройдет с 23 по 25 августа в Историческом сквере. Гости смогут побывать на презентациях книг, встретиться с психологами и психиатрами, узнать, как выбраться из круга порочных привычек и победить прокрастинацию. Подробнее о программе — в афише URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В этом году книжный фестиваль «Красная строка», который стартует 23 августа в Екатеринбурге, получил небольшую финансовую поддержку и ушел в минус на 5 млн рублей. Из-за этого команда организаторов лишится премий, рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург. «В этом году мы не получили какой-то поддержки, кроме моральной. Но я благодарен своему коллективу, мы благодарны „Уралмашзаводу“, группе „Синара“ и всем, кто присутствует в нашем списке партнеров. Но, тем не менее, мы уходим в минус где-то на 5 млн рублей, которые, конечно, будут погашены за счет неполучения премий и отсутствия повышения зарплат», — поделился Горенбург. В конце июня продюсер объявлял, что фестиваль не получил грантовую поддержку, поэтому организаторы нуждаются в помощи. «Нам нужны шатры, столы, стеллажи, генераторы, сцены, охрана, авиабилеты и гостиницы для приезжих авторов — то, из чего складывается структура мероприятия. Я верю, что вместе у нас получится сделать „Красную строку“ и сделать ее даже лучше, чем в первый год», — говорил тогда Горенбург. «Красная строка» пройдет с 23 по 25 августа в Историческом сквере. Гости смогут побывать на презентациях книг, встретиться с психологами и психиатрами, узнать, как выбраться из круга порочных привычек и победить прокрастинацию. Подробнее о программе — в афише URA.RU.