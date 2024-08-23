К вакцинации населения будут привлекать челябинских промышленников

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с правительством и главами муниципалитетов поручил промышленникам подключиться с решением вопроса вакцинации от сезонных заболеваний. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В связи с наступлением осени Алексей Текслер поставил задачу главам и областному минздраву — избежать вспышек сезонных заболеваний и усилить работу по вакцинации населения. Для решения этого вопроса с предприятиями он рекомендовал Союзу промышленников и предпринимателей Челябинской области активно включиться в процесс. Аналогичную работу требуется провести и по вопросу диспансеризации населения», — сообщили в пресс-службе правительства.
Речь идет об организованном посещении трудовыми коллективами поликлиник для прививки. Также мобильные медбригады могут с этой целью выезжать на предприятия. Вакцина от гриппа уже поступила в медучреждения региона.
Помимо вакцинации, на совещании обсудили вопросы предстоящих в начале сентября выборов, помощи подшефным регионам ДНР и начавшейся уборочной кампании. Также, основываясь на опыте стихийных погодных явлений этого днта, Текслер поручил усилить контроль за всеми дамбами и плотинами и подготовить план действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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