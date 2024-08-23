Власти показали высотки, которые построят на месте «Уралмашевского» рынка. Рендеры

Появились рендеры высоток, которые построят на месте «Уралмашевского» рынка

23 августа 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Общая площадь жилой застройки составит 55 тысяч квадратных метров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мэрия Екатеринбурга вынесла на общественные обсуждения застройку участка, где находился «Уралмашевский» рынок, опубликовав рендеры, как и анонсировало URA.RU, жилых высоток от компании «Форум-Групп». Речь идет о границах улиц Бакинских Комиссаров — Победы — Ломоносова — Уральских Рабочих. Крупный проект хотят реализовать к 20230 году. «Назначить проведение общественных обсуждений по проект планировки межевания территории в границах улиц Бакинских Комиссаров — Победы — Ломоносова — Уральских Рабочих с 16 августа по 13 сентября 2024 года», — следует из документа, которое подписал замглавы Екатеринбурга по транспорту и строительству Рустам Галямов. Вице-мэр проследит за исполнением распоряжения. Согласно документации, на участке построят две 34-этажные башни и один трехсекционный дом (12, 27 и 34 этажа). Общая площадь недвижимости составит 55 тысяч квадратных метров, рассчитанных на 1,8 тысячи жильцов. В одном из корпусов будет организована автостоянка. Разбирать «Уралмашевский» рынок начали в начале июля, а через неделю на территорию заехала техника, чтобы снести объект. На работы было выделено 45 дней. От рынка останется только гипермаркет «Дом». Рендер: общественные обсуждения проекта Рендер: общественные обсуждения проекта Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга вынесла на общественные обсуждения застройку участка, где находился «Уралмашевский» рынок, опубликовав рендеры, как и анонсировало URA.RU, жилых высоток от компании «Форум-Групп». Речь идет о границах улиц Бакинских Комиссаров — Победы — Ломоносова — Уральских Рабочих. Крупный проект хотят реализовать к 20230 году. «Назначить проведение общественных обсуждений по проект планировки межевания территории в границах улиц Бакинских Комиссаров — Победы — Ломоносова — Уральских Рабочих с 16 августа по 13 сентября 2024 года», — следует из документа, которое подписал замглавы Екатеринбурга по транспорту и строительству Рустам Галямов. Вице-мэр проследит за исполнением распоряжения. Согласно документации, на участке построят две 34-этажные башни и один трехсекционный дом (12, 27 и 34 этажа). Общая площадь недвижимости составит 55 тысяч квадратных метров, рассчитанных на 1,8 тысячи жильцов. В одном из корпусов будет организована автостоянка. Разбирать «Уралмашевский» рынок начали в начале июля, а через неделю на территорию заехала техника, чтобы снести объект. На работы было выделено 45 дней. От рынка останется только гипермаркет «Дом».