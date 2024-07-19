Стало известно, что построят на месте «Уралмашевского» рынка

В Екатеринбурге на месте легендарного «Уралмашевского» рынка на ул. Победы, 65 построят четыре свечки высотой до 31 этажа и семиэтажный паркинг. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«На объекте построят четыре дома высотой от 19 до 31 этажа и семиэтажный паркинг с выходом на улицу Победы. Также запланирован стрит-ритейл», — сказал собеседник. По одной из версий, строительство ЖК взял на себя «Форум-Групп», однако застройщик воздержался от комментариев.
Рабочие приступили к разбору рынка в начале июля, а через неделю на территорию заехала техника, чтобы снести постройку. На работы дано 45 дней. От рынка останется только гипермаркет «Дом».
Владелец ТЦ «Омега» (находится по соседству с рынком), депутат Владимир Смирнов рассказал URA.RU, что предприниматели с «Уралмашевского» начали обращаться к нему после январских праздников. Тогда они и получили уведомления о том, что участок продан.
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