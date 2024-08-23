Стартовая стоимость санатория составляет 29 млн 148 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска повторно выставили на торги дом отдыха «Мать и дитя» в Еткульском районе в селе Печенкино. Санаторий находится на левом берегу озера Еткуль. Комплекс состоит из 20 объектов недвижимости, расположенных на землях лесного фонда. Стартовая цена лота — 29 миллионов 148 тысяч рублей, торги пройдут 3 октября, сообщается на сайте мэрии.

«Имущество расположено в Челябинской области, Еткульском районе, в 640 метрах южнее села Печенкино, территория дома отдыха „Мать и дитя“, ОГУ „Шершневское лесничество“, Еткульское участковое лесничество, квартал 51, выделы 35, 37, 38. Стартовая стоимость объекта составляет 29 млн 148 тысяч рублей», — сообщается на сайте.

Как сообщается на сайте, общая площадь территории составляет 63 тысячи 600 квадратных метров. Это земли лесного фонда. На территории дома отдыха расположено пять спальных корпусов, нежилые здания. На продажу выставлены дом для сторожа, изолятор, административный корпус, общежитие для персонала, овощехранилище, столовая, постирочная, артезианская скважина, трансформаторная подстанция.

Заявки на участие в аукционе можно подавать с 26 августа по 29 сентября. Торги пройдут 3 октября.

В октябре 2023 года мэрия Челябинска уже выставляла на торги дом отдыха «Мать и дитя» причиной продажи была приватизация имущества. Заявки на участие в аукционе принимались до 22 декабря, но торги не состоялись.

Общая площадь территории составляет 63 тысячи 600 квадратных метров, это земли лесного фонда Скрин: кадастровая карта г. Челябинска