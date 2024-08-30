Власти Екатеринбурга заключили муниципальные контракты с частными детскими садами, чтобы увеличить число ясельных групп. Всего в новом учебном году для детей в возрасте от года до трех лет укомплектовано 12 400 мест, из них 390 — в частных детсадах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Всего для детей в возрасте от 1 до 3 лет в детских садах будет укомплектовано 12 400 мест, в том числе 384 ребенка будут направлены в группы кратковременного пребывания. Кроме того, заключены муниципальные контракты (по итогам конкурсных процедур) с частными дошкольными образовательными учреждениями и индивидуальными предпринимателями на приобретение для нужд Департамента образования 390 мест в частных детских садах для детей от 1,5 до 3 лет», — пояснили в мэрии.
Потребность в местах для детей в возрасте от полутора до двух лет пока сохраняется. Уточняется, что всего на учете стоят порядка 3000 детей этого возраста, но не все родители хотят отдавать полуторогодовалого ребенка в детсад, поэтому дата начала посещения ставится чуть позднее, например, на сентябрь 2025 года.
Как ранее сообщало URA.RU, в этом учебном году в детских садах в пять раз увеличили число мест в яслях. Такая возможность появилась за счет того, что группы для детей более старшего возраста (от трех до семи лет) наполнить не удалось. «Демографическая яма», — поясняют сами воспитатели. В городском департаменте образования же акцентируют, что каждый год стараются увеличивать число мест в яслях.
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