Жители ХМАО нашли в лесу грибы, напоминающие коралл. Фото дикоросов золотистого цвета опубликовали в одном из местных пабликов в соцсети. Ученые из округа сообщили URA.RU, что эти грибы называются Рамария желтая.
«Подскажите, что это за грибы?», — спросил автор фото. В комментариях подписчики предположили, что это грибы, которые в народе называют «оленьи рожки». Плодовое тело такого дикороса имеет коралловидную форму.
Корреспондент URA.RU связался несколькими научными сотрудниками из ХМАО. «Это скорее всего Рамария желтая. Грибы из этого рода бывают разными, некоторые съедобные, но не вкусные. У них твердая консистенция и деревянистый горьковатый вкус. Это довольно обычная группа, но среди них есть редкие грибы. Некоторые даже занесены в Красную книгу. Рамария желтая не занесена», — поделилась с кандидат биологических наук из Югорского госуниверситета Нина Филиппова. «Это гриб из рода Рамария», — подтвердил старший научный сотрудник Сургутского госуниверситета Николай Наконечный.
Ранее URA.RU рассказывало о других необычных грибах, которые нашли жители ХМАО. Среди них, например, Гиднеллум Пека или «кровавый зуб». Дикоросы получили в народе такое название из-за своего жуткого вида. Их шляпки покрыты красными вкраплениями, напоминающие капли крови. Другой диковинной находкой у югорчан стали грибы фиолетового цвета. Оказалось, дикоросы под названием паутинник фиолетовый внесены в Красную книгу.
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