ФСИН проводит мероприятия по освобождению заложников в волгоградской ИК-19

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По предварительным данным, есть погибшие Фото:
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Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

ФСИН проводит мероприятия по освобождению заложников в ИК-19 в Волгоградской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ФСИН.

«В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие», — пишет ФСИН.

Ранее сообщалось, что заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области. Несколько сотрудников ФСИН они взяли в заложники. По предварительным данным, есть погибшие.

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ФСИН проводит мероприятия по освобождению заложников в ИК-19 в Волгоградской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ФСИН. «В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие», — пишет ФСИН. Ранее сообщалось, что заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области. Несколько сотрудников ФСИН они взяли в заложники. По предварительным данным, есть погибшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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