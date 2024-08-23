ФСИН проводит мероприятия по освобождению заложников в волгоградской ИК-19

По предварительным данным, есть погибшие
новость из сюжетаЗаключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области
ФСИН проводит мероприятия по освобождению заложников в ИК-19 в Волгоградской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ФСИН.
«В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие», — пишет ФСИН.
Ранее сообщалось, что заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области. Несколько сотрудников ФСИН они взяли в заложники. По предварительным данным, есть погибшие.
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