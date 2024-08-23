ФСИН проводит мероприятия по освобождению заложников в волгоградской ИК-19

23 августа 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, есть погибшие Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области ФСИН проводит мероприятия по освобождению заложников в ИК-19 в Волгоградской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ФСИН. «В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие», — пишет ФСИН. Ранее сообщалось, что заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области. Несколько сотрудников ФСИН они взяли в заложники. По предварительным данным, есть погибшие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСИН проводит мероприятия по освобождению заложников в ИК-19 в Волгоградской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ФСИН. «В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие», — пишет ФСИН. Ранее сообщалось, что заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области. Несколько сотрудников ФСИН они взяли в заложники. По предварительным данным, есть погибшие.