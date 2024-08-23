В Волгоградской области произошел захват колонии: онлайн-трансляция

23 августа 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

ФСИН начала мероприятия по освобождению заложников Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области В колонии №19 в Волгоградской области произошел бунт. Несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН. Погибли три человека. URA.RU ведет онлайн трансляцию. 16:21 «Абзац»: член комитета Госдумы по обороне, депутат Андрей Колесник подчеркнул, что сейчас главное – спасти жизни заложников. «Такие ситуации, к сожалению, будут повторяться. Терроризм существует тысячу лет. Властям главное – спасти жизнь заложников. В этой фразе простой и глубокий смысл: жизнь террориста ничего не стоит. Так они сами для себя определяют, когда идут на такие действия. Их жизнь превращается не в копейку, а в ноль. И ни в какие гуманистические соображения бросаться нельзя. Один специалист антитеррора ответил на вопрос, можно ли простить террориста. Ответ: пусть Бог прощает, а наша задача – обеспечить их встречу», – заявил Колесник. 16:18 Shot: начальника волгоградской ИК-19 Девятова избивали молотком и бутылкой по голове, у него множественные раны, сейчас он в реанимации. Еще у двух пострадавших — Юрия Маврина и Романа Пономарева зафиксированы резаные раны (у Маврина на лице и голове). Неизвестны травмы, полученные Алексеем Лыгиным. 16:17 Волгоградское издание V1.RU закрыло комментарии про происшествие. «Из уважения к погибшим и пострадавших при захвате заложников в ИК-19 редакция приняла решение закрыть комментарии под постами о происшествии», — сообщило издание. 16:16 Известия: Среди госпитализированных в результате захвата заложников в колонии Волгоградской области, есть осужденный 16:15 Mash: ранее на 7 лет осудили бывшего замначальника ИК-19 Григория Беленкова — за то, что взял 320к рублей взятки у заключенных. Отмечается, что Беленков получил деньги от четырех осужденных в июне 2019 года. За нее экс-глава ИК должен был скрыть наличие их нарушений режима содержания и договориться об их поощрении. 16:14 Baza: установлены личности предполагаемых террористов, захвативших заложников в волгоградской колонии: Хусинов Темур (1995 год), Наврузи Рустамчлн (2001 год), Тошев Рамзиндин (1995 год).

Число людей, находящихся в заложниках у террористов до сих пор неизвестно. 16:13 Mash: трое сотрудников ИК 19 сейчас в реанимации. Один из них в критическом состоянии, еще один — в крайне тяжелом: Роман Пономарев (крайне тяжелое состояние), начальник ИК Андрей Девятов (много ран на голове), Алексей Лыгин (колотые раны на лице, перелом черепа, состояние критическое). 16:11 Shot: рассматривается версия, что ножи-бабочки, с которыми заключенные напали на сотрудников ИК-19, были куплены прямо на территории колонии — за взятку 16:10 Shot: начальник ИК-19 Андрей Девятов выдан силовикам, он госпитализирован в реанимацию. Минимум один человек убит: дежурный колонии попытался оказать сопротивление террористам, но они его зарезали. 16:08 Царьград: ФСБ планирует ввести режим КТО в Волгоградской области. На месте сформирован оперативный штаб. 16:08 Интерфакс: трех пострадавших в результате захвата колонии в Волгоградской области направили в реанимацию 16:07 Shot: захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии около 12:00. Группа заключенных, совершивших нападение называют себя членами террористического и запрещенного в РФ «ИГ». 16:03 Shot: Захваченная ИК-19 в Волгоградской области считалась одной из лучших по условиям содержания заключенных и распорядку дня. По словам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона, никаких жалоб на нее не поступало. Сотрудники колонии регулярно проводили профилактику против выявлявшихся внутри ячеек 16:02 Telegram-канал «Осторожно новости»: По предварительным данным, среди погибших в ИК-19 может быть замначальника колонии по безопасности Андрей Кучма. 16:01 Mash: из Волгоградской мечети в ближайшее время привезут для переговоров с радикалами в ИК-19 Муллу (духовное лицо). Отмечается, что ему ехать примерно 1,5 часа. 15:56 В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в одной из исправительных колоний 15:53 По информации RT, молодые сотрудники ИК-19, где взяли заложников, приняли присягу накануне в День государственного флага РФ. 15:52 Shot: захватчики требуют вертолет с пилотом, два миллиона долларов и воздушный коридор на юго-восток, чтобы покинуть страну, тогда обещают отпустить заложников. 15:51 Источник RT: в центральном аппарате ФСИН создана специально комиссия, которая планирует выехать в Волгоградскую область, для проведения расследования захвата заложников в колонии 15:50 Источник RT: по предварительным данным, в ИК-19 Суровикино в Волгоградской области захвачены четверо заложников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В колонии №19 в Волгоградской области произошел бунт. Несколько заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН. Погибли три человека. URA.RU ведет онлайн трансляцию. 16:21 23.08.2024 «Абзац»: член комитета Госдумы по обороне, депутат Андрей Колесник подчеркнул, что сейчас главное – спасти жизни заложников. «Такие ситуации, к сожалению, будут повторяться. Терроризм существует тысячу лет. Властям главное – спасти жизнь заложников. В этой фразе простой и глубокий смысл: жизнь террориста ничего не стоит. Так они сами для себя определяют, когда идут на такие действия. Их жизнь превращается не в копейку, а в ноль. И ни в какие гуманистические соображения бросаться нельзя. Один специалист антитеррора ответил на вопрос, можно ли простить террориста. Ответ: пусть Бог прощает, а наша задача – обеспечить их встречу», – заявил Колесник. 16:18 23.08.2024 Shot: начальника волгоградской ИК-19 Девятова избивали молотком и бутылкой по голове, у него множественные раны, сейчас он в реанимации. Еще у двух пострадавших — Юрия Маврина и Романа Пономарева зафиксированы резаные раны (у Маврина на лице и голове). Неизвестны травмы, полученные Алексеем Лыгиным. 16:17 23.08.2024 Волгоградское издание V1.RU закрыло комментарии про происшествие. «Из уважения к погибшим и пострадавших при захвате заложников в ИК-19 редакция приняла решение закрыть комментарии под постами о происшествии», — сообщило издание. 16:16 23.08.2024 Известия: Среди госпитализированных в результате захвата заложников в колонии Волгоградской области, есть осужденный 16:15 23.08.2024 Mash: ранее на 7 лет осудили бывшего замначальника ИК-19 Григория Беленкова — за то, что взял 320к рублей взятки у заключенных. Отмечается, что Беленков получил деньги от четырех осужденных в июне 2019 года. За нее экс-глава ИК должен был скрыть наличие их нарушений режима содержания и договориться об их поощрении. 16:14 23.08.2024 Baza: установлены личности предполагаемых террористов, захвативших заложников в волгоградской колонии: Хусинов Темур (1995 год), Наврузи Рустамчлн (2001 год), Тошев Рамзиндин (1995 год). Число людей, находящихся в заложниках у террористов до сих пор неизвестно. 16:13 23.08.2024 Mash: трое сотрудников ИК 19 сейчас в реанимации. Один из них в критическом состоянии, еще один — в крайне тяжелом: Роман Пономарев (крайне тяжелое состояние), начальник ИК Андрей Девятов (много ран на голове), Алексей Лыгин (колотые раны на лице, перелом черепа, состояние критическое). 16:11 23.08.2024 Shot: рассматривается версия, что ножи-бабочки, с которыми заключенные напали на сотрудников ИК-19, были куплены прямо на территории колонии — за взятку 16:10 23.08.2024 Shot: начальник ИК-19 Андрей Девятов выдан силовикам, он госпитализирован в реанимацию. Минимум один человек убит: дежурный колонии попытался оказать сопротивление террористам, но они его зарезали. 16:08 23.08.2024 Царьград: ФСБ планирует ввести режим КТО в Волгоградской области. На месте сформирован оперативный штаб. 16:08 23.08.2024 Интерфакс: трех пострадавших в результате захвата колонии в Волгоградской области направили в реанимацию 16:07 23.08.2024 Shot: захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии около 12:00. Группа заключенных, совершивших нападение называют себя членами террористического и запрещенного в РФ «ИГ». 16:03 23.08.2024 Shot: Захваченная ИК-19 в Волгоградской области считалась одной из лучших по условиям содержания заключенных и распорядку дня. По словам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона, никаких жалоб на нее не поступало. Сотрудники колонии регулярно проводили профилактику против выявлявшихся внутри ячеек 16:02 23.08.2024 Telegram-канал «Осторожно новости»: По предварительным данным, среди погибших в ИК-19 может быть замначальника колонии по безопасности Андрей Кучма. 16:01 23.08.2024 Mash: из Волгоградской мечети в ближайшее время привезут для переговоров с радикалами в ИК-19 Муллу (духовное лицо). Отмечается, что ему ехать примерно 1,5 часа. 15:56 23.08.2024 В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в одной из исправительных колоний 15:53 23.08.2024 По информации RT, молодые сотрудники ИК-19, где взяли заложников, приняли присягу накануне в День государственного флага РФ. 15:52 23.08.2024 Shot: захватчики требуют вертолет с пилотом, два миллиона долларов и воздушный коридор на юго-восток, чтобы покинуть страну, тогда обещают отпустить заложников. 15:51 23.08.2024 Источник RT: в центральном аппарате ФСИН создана специально комиссия, которая планирует выехать в Волгоградскую область, для проведения расследования захвата заложников в колонии 15:50 23.08.2024 Источник RT: по предварительным данным, в ИК-19 Суровикино в Волгоградской области захвачены четверо заложников.