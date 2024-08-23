Раскрыты личности пострадавших при захвате колонии в Волгоградской области

Baza: среди пострадавших оказались четыре сотрудника колонии и один заключенный

23 августа 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

В Волгоградской области колонии №19 произошел бунт Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Раскрыты личности пострадавших при захвате колонии №19 в Волгоградской области. Ими оказались начальник колонии Андрей Девятов, сотрудники Роман Пономарев, Юрий Маврин и Алексей Лыгин, а также заключенный Александр Бойко. Об этом сообщили очевидцы. Новость по теме В Волгоградской области произошел захват колонии: онлайн-трансляция «Андрей Девятов — начальник колонии, Роман Пономарев, Юрий Маврин и Алексей Лыгин — сотрудники колонии, Александр Бойко — заключенный», — уточняется в telegram-канале Baza со ссылкой на источники. По информации собеседников, все указанные лица пострадали в результате захвата. Ранее сообщалось, что Девятов находится в реанимации после захвата колонии. Также в результате захвата исправительной колонии №19 в Волгоградской области погибло три человека. Двум удалось спастись от захватчиков. Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Раскрыты личности пострадавших при захвате колонии №19 в Волгоградской области. Ими оказались начальник колонии Андрей Девятов, сотрудники Роман Пономарев, Юрий Маврин и Алексей Лыгин, а также заключенный Александр Бойко. Об этом сообщили очевидцы. «Андрей Девятов — начальник колонии, Роман Пономарев, Юрий Маврин и Алексей Лыгин — сотрудники колонии, Александр Бойко — заключенный», — уточняется в telegram-канале Baza со ссылкой на источники. По информации собеседников, все указанные лица пострадали в результате захвата. Ранее сообщалось, что Девятов находится в реанимации после захвата колонии. Также в результате захвата исправительной колонии №19 в Волгоградской области погибло три человека. Двум удалось спастись от захватчиков. Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми ранениями.