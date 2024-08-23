Раскрыты личности пострадавших при захвате колонии в Волгоградской области

Раскрыты личности пострадавших при захвате колонии №19 в Волгоградской области. Ими оказались начальник колонии Андрей Девятов, сотрудники Роман Пономарев, Юрий Маврин и Алексей Лыгин, а также заключенный Александр Бойко. Об этом сообщили очевидцы.
«Андрей Девятов — начальник колонии, Роман Пономарев, Юрий Маврин и Алексей Лыгин — сотрудники колонии, Александр Бойко — заключенный», — уточняется в telegram-канале Baza со ссылкой на источники. По информации собеседников, все указанные лица пострадали в результате захвата.
Ранее сообщалось, что Девятов находится в реанимации после захвата колонии. Также в результате захвата исправительной колонии №19 в Волгоградской области погибло три человека. Двум удалось спастись от захватчиков. Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми ранениями.
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