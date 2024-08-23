Раскрыты личности пострадавших при захвате колонии в Волгоградской области

Baza: среди пострадавших оказались четыре сотрудника колонии и один заключенный
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В Волгоградской области колонии №19 произошел бунт Фото:
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Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Раскрыты личности пострадавших при захвате колонии №19 в Волгоградской области. Ими оказались начальник колонии Андрей Девятов, сотрудники Роман Пономарев, Юрий Маврин и Алексей Лыгин, а также заключенный Александр Бойко. Об этом сообщили очевидцы.

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«Андрей Девятов — начальник колонии, Роман Пономарев, Юрий Маврин и Алексей Лыгин — сотрудники колонии, Александр Бойко — заключенный», — уточняется в telegram-канале Baza со ссылкой на источники. По информации собеседников, все указанные лица пострадали в результате захвата.

Ранее сообщалось, что Девятов находится в реанимации после захвата колонии. Также в результате захвата исправительной колонии №19 в Волгоградской области погибло три человека. Двум удалось спастись от захватчиков. Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми ранениями.

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Раскрыты личности пострадавших при захвате колонии №19 в Волгоградской области. Ими оказались начальник колонии Андрей Девятов, сотрудники Роман Пономарев, Юрий Маврин и Алексей Лыгин, а также заключенный Александр Бойко. Об этом сообщили очевидцы. «Андрей Девятов — начальник колонии, Роман Пономарев, Юрий Маврин и Алексей Лыгин — сотрудники колонии, Александр Бойко — заключенный», — уточняется в telegram-канале Baza со ссылкой на источники. По информации собеседников, все указанные лица пострадали в результате захвата. Ранее сообщалось, что Девятов находится в реанимации после захвата колонии. Также в результате захвата исправительной колонии №19 в Волгоградской области погибло три человека. Двум удалось спастись от захватчиков. Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми ранениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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