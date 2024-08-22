22 августа 2024

Над Пермью пролетит экипаж космического корабля Илона Маска

Международная космическая станция будет видна в небе над Пермским краем
© Служба новостей «URA.RU»
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МКС будет видна в небе над Пермью
МКС будет видна в небе над Пермью Фото:

Международная космическая станция будет видна в небе над Пермским краем в ближайшие несколько дней. На ней находятся девять человек. Кроме российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, на борту астронавты миссии Crew-8. Они прибыли на станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Также на МКС участники миссии Boeing Crew Flight Test — первого пилотируемый полета к МКС корабля Starliner компании Boeing. О времени, когда в Перми можно будет увидеть МКС, рассказали в планетарии.

«25 августа в 05:10 начинается серия видимости МКС в Перми. Станцию будет видно 26 августа в 04:23, 27 августа в 05:09, 28 августа в 04:21, 29 августа в 05:08, 30 августа в 04:20, 31 августа в 05:06, 1 сентября в 04:19, 2 сентября в 05:04, 3 сентября в 04:17, 4 сентября в 05:02», — говорится на сайте Пермского планетария. Отмечается, что это примерное время, если орбита МКС существенно не изменится.

Ранее URA.RU рассказывало, что МКС пролетала над Пермью в конце февраля. Мы также сообщали, что необходимо, чтобы самому отправиться в космическое путешествие. 

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Международная космическая станция будет видна в небе над Пермским краем в ближайшие несколько дней. На ней находятся девять человек. Кроме российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, на борту астронавты миссии Crew-8. Они прибыли на станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Также на МКС участники миссии Boeing Crew Flight Test — первого пилотируемый полета к МКС корабля Starliner компании Boeing. О времени, когда в Перми можно будет увидеть МКС, рассказали в планетарии. «25 августа в 05:10 начинается серия видимости МКС в Перми. Станцию будет видно 26 августа в 04:23, 27 августа в 05:09, 28 августа в 04:21, 29 августа в 05:08, 30 августа в 04:20, 31 августа в 05:06, 1 сентября в 04:19, 2 сентября в 05:04, 3 сентября в 04:17, 4 сентября в 05:02», — говорится на сайте Пермского планетария. Отмечается, что это примерное время, если орбита МКС существенно не изменится. Ранее URA.RU рассказывало, что МКС пролетала над Пермью в конце февраля. Мы также сообщали, что необходимо, чтобы самому отправиться в космическое путешествие. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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