В небе над Пермью пролетят американские космонавты

21 февраля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Полет МКС в небе над Пермью можно наблюдать до начала марта Фото: Сергей Русанов © URA.RU До конца февраля, а также в начале марта 2024 года в небе над Пермью можно будет наблюдать международную космическую станцию (МКС). На ее борту находится экипаж из россиян и американцев. «В Перми идет серия видимости МКС. Даты и время — 22 февраля в 07:47, 24 февраля в 07:46, 26 февраля в 07:45, 28 февраля в 07:45, 1 марта в 07:44. Указано точное время видимости в небе над Пермью, если орбита станции существенно не изменится», — сообщается в группе Пермского планетария в соцсети «ВКонтакте». По данным сайта Центра управления космическими полетами госкорпорации «Роскосмос», на борту МКС сейчас находится экипаж из семи космонавтов. Это россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, американские астронавты Франциско Рубио, Стивен Боуэн, Уоррен Хобург, а также космонавт из ОАЭ Султан аль-Нейади. Ранее URA.RU рассказывало, что над Пермью был замечен американский самолет Beech 300 Super King Air 350. По данным сервиса Flightradar24, во время полета ему удалось нарисовать в небе идеально ровный круг.

До конца февраля, а также в начале марта 2024 года в небе над Пермью можно будет наблюдать международную космическую станцию (МКС). На ее борту находится экипаж из россиян и американцев. «В Перми идет серия видимости МКС. Даты и время — 22 февраля в 07:47, 24 февраля в 07:46, 26 февраля в 07:45, 28 февраля в 07:45, 1 марта в 07:44. Указано точное время видимости в небе над Пермью, если орбита станции существенно не изменится», — сообщается в группе Пермского планетария в соцсети «ВКонтакте». По данным сайта Центра управления космическими полетами госкорпорации «Роскосмос», на борту МКС сейчас находится экипаж из семи космонавтов. Это россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, американские астронавты Франциско Рубио, Стивен Боуэн, Уоррен Хобург, а также космонавт из ОАЭ Султан аль-Нейади. Ранее URA.RU рассказывало, что над Пермью был замечен американский самолет Beech 300 Super King Air 350. По данным сервиса Flightradar24, во время полета ему удалось нарисовать в небе идеально ровный круг.