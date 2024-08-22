Начальница управления транспорта ХМАО проведет 1,5 месяца в СИЗО

Начальницу управления транспорта ХМАО Ольгу Власову заключили под стражу. Она проведет в СИЗО 1,5 месяца, до 8 октября. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. в, ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), пишет telegram-канал «Суды Югры».
«Постановлением Ханты-Мансийского районного суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника управления транспорта департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО — Югры Власовой О.В., на срок один месяц 16 суток, то есть до 8 октября 2024 года. Власова О.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. в, ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий)», — указано в публикации.
Власовой грозит срок от трех до десяти лет лишения свободы и запрет на профессию на три года из-за нарушения при закупках автобусного парка в Нижневартовске. Предварительная сумма ущерба — более 800 миллионов рублей. Заседание по мере пресечения в отношении ее начальника, первого заместителя директора дептранса Югры Андрея Середнева, на момент публикации новости еще идет.
Ранее URA.RU писало о задержании чиновников дептранса. По данным инсайдеров агентства, силовики обнаружили Власову утром 22 августа в квартире Середнева.
UPD. Из telegram-канала «Суды Югры» удален пост о мере пресечения Власовой. На момент публикации обновления новости получить ответ пресс-службы судов не удалось.
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