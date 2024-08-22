22 августа 2024

Транспортная прокуратура оштрафовала аэропорт Сургута за нарушения при закупках

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Сургута привлекли к административной ответственности за нарушения при закупках
Аэропорт Сургута привлекли к административной ответственности за нарушения при закупках Фото:

Уральская транспортная прокуратура оштрафовала аэропорт Сургута за нарушения при оформлении закупок. Компания не соблюдала сроки размещения договоров и протоколов выбора поставщика. 

«В нарушении требований Федерального закона „О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц“ АО „Аэропорт Сургут“ на официальном сайте ЕИС Закупки разместил сведения о заключённых договорах и протоколы по итогам закупочных процедур с нарушением срока. По постановлению транспортной прокуратуры общество привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.

Административный кодекс РФ предусматривает ответственность за нарушение сроков публикации в единой информационной системе в сфере закупок сведений о закупке товаров, работ, услуг. Надзорный орган продолжает проверки в аэропорту.

Ранее URA.RU писало, что транспортная прокуратура нашла нарушения в кафе в аэропорту Ханты-Мансийска. В Travelers coffee на первом этаже здания выявлены нарушения санитарного законодательства в части хранения продуктов.

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Уральская транспортная прокуратура оштрафовала аэропорт Сургута за нарушения при оформлении закупок. Компания не соблюдала сроки размещения договоров и протоколов выбора поставщика.  «В нарушении требований Федерального закона „О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц“ АО „Аэропорт Сургут“ на официальном сайте ЕИС Закупки разместил сведения о заключённых договорах и протоколы по итогам закупочных процедур с нарушением срока. По постановлению транспортной прокуратуры общество привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. Административный кодекс РФ предусматривает ответственность за нарушение сроков публикации в единой информационной системе в сфере закупок сведений о закупке товаров, работ, услуг. Надзорный орган продолжает проверки в аэропорту. Ранее URA.RU писало, что транспортная прокуратура нашла нарушения в кафе в аэропорту Ханты-Мансийска. В Travelers coffee на первом этаже здания выявлены нарушения санитарного законодательства в части хранения продуктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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