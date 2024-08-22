Транспортная прокуратура оштрафовала аэропорт Сургута за нарушения при закупках

Уральская транспортная прокуратура оштрафовала аэропорт Сургута за нарушения при оформлении закупок. Компания не соблюдала сроки размещения договоров и протоколов выбора поставщика.
«В нарушении требований Федерального закона „О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц“ АО „Аэропорт Сургут“ на официальном сайте ЕИС Закупки разместил сведения о заключённых договорах и протоколы по итогам закупочных процедур с нарушением срока. По постановлению транспортной прокуратуры общество привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.
Административный кодекс РФ предусматривает ответственность за нарушение сроков публикации в единой информационной системе в сфере закупок сведений о закупке товаров, работ, услуг. Надзорный орган продолжает проверки в аэропорту.
Ранее URA.RU писало, что транспортная прокуратура нашла нарушения в кафе в аэропорту Ханты-Мансийска. В Travelers coffee на первом этаже здания выявлены нарушения санитарного законодательства в части хранения продуктов.
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