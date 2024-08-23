Гитлер, эзотерика: чем привлекает книжный фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге открылся книжный фестиваль «Красная строка»

23 августа 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Фестиваль пройдет с 23 по 25 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Историческом сквере в Екатеринбурга открылся фестиваль «Красная строка». Под шатрами расположились представители более 100 издательств — книги продают по ценам ниже, чем в магазинах. Чтобы найти самые интересные книги и стенды, на место событий отправился корреспондент URA.RU. Стенд книжного интернет-магазина «Лабиринт» привлек внимание книгой Джудит Керр «Как Гитлер украл розового кролика». Сюжет рассказывает о девочке-подростке, которая вместе с семьей в 1933 году уезжает из нацистской Германии, оставив плюшевого кролика в родном доме. Еще одно необычное издательство под названием «Амрита» привезло книги по эзотерике, духовным практикам. На столах можно найти трактат по эзотерической астрологии, произведение «Трансформация меркабы», в открытых источниках указано, что по религиозным верованиям «меркаба» — энергетическое поле света вокруг физического тела человека. Еще один из интересных стендов — домашнее издательство «Ирга», которое выпускает книги авторов из Сибири. «Наша цель — не ориентируясь на массовый рынок, предоставить возможность читателю развлекательную литературу. Наши книги для тех, кого простое бессмыслие не развлекает», — рассказала основательница издательства и по совместительству главный редактор Анастасия Некрасова. «Ирга» выпускает книги как начинающих авторов, так и тех, кто уже является действующими писателями, лауреатами литературных премий. На стенде можно найти книги в жанрах фантастика, фэнтези. Не менее популярен и стенд издательства «Вербный базар», основная тематика выпускаемых книг: этничность. Произведения рассказывают о культуре русского народа, там же продают фольклорные произведения, можно даже найти сказки 17-го века, которые издаются только второй раз. На мероприятие приехало и издательство «Черная сотня», оно выпускает книги военных корреспондентов. Так, на столах можно найти произведения Владлена Татарского, советского поэта Михаила Кульчицкого. Книжный фестиваль «Красная строка» пройдет с 23 по 25 августа в Историческом сквере. Гостям доступны для посещения презентации книг, встречи с психологами и психиатрами, узнают, как победить прокрастинацию. Подробнее о программе — в афише URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Историческом сквере в Екатеринбурга открылся фестиваль «Красная строка». Под шатрами расположились представители более 100 издательств — книги продают по ценам ниже, чем в магазинах. Чтобы найти самые интересные книги и стенды, на место событий отправился корреспондент URA.RU. Стенд книжного интернет-магазина «Лабиринт» привлек внимание книгой Джудит Керр «Как Гитлер украл розового кролика». Сюжет рассказывает о девочке-подростке, которая вместе с семьей в 1933 году уезжает из нацистской Германии, оставив плюшевого кролика в родном доме. Еще одно необычное издательство под названием «Амрита» привезло книги по эзотерике, духовным практикам. На столах можно найти трактат по эзотерической астрологии, произведение «Трансформация меркабы», в открытых источниках указано, что по религиозным верованиям «меркаба» — энергетическое поле света вокруг физического тела человека. Еще один из интересных стендов — домашнее издательство «Ирга», которое выпускает книги авторов из Сибири. «Наша цель — не ориентируясь на массовый рынок, предоставить возможность читателю развлекательную литературу. Наши книги для тех, кого простое бессмыслие не развлекает», — рассказала основательница издательства и по совместительству главный редактор Анастасия Некрасова. «Ирга» выпускает книги как начинающих авторов, так и тех, кто уже является действующими писателями, лауреатами литературных премий. На стенде можно найти книги в жанрах фантастика, фэнтези. Не менее популярен и стенд издательства «Вербный базар», основная тематика выпускаемых книг: этничность. Произведения рассказывают о культуре русского народа, там же продают фольклорные произведения, можно даже найти сказки 17-го века, которые издаются только второй раз. На мероприятие приехало и издательство «Черная сотня», оно выпускает книги военных корреспондентов. Так, на столах можно найти произведения Владлена Татарского, советского поэта Михаила Кульчицкого. Книжный фестиваль «Красная строка» пройдет с 23 по 25 августа в Историческом сквере. Гостям доступны для посещения презентации книг, встречи с психологами и психиатрами, узнают, как победить прокрастинацию. Подробнее о программе — в афише URA.RU.