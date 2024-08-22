22 августа 2024

Первому замглавы дептранса ХМАО, подозреваемому в коррупции, избрали меру пресечения

Автор транспортной реформы в ХМАО Середнев проведет два месяца в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый замдиректора дептранса ХМАО Андрей Середнев отправлен под стражу
Первый замдиректора дептранса ХМАО Андрей Середнев отправлен под стражу Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали автора транспортной реформы ХМАО и его подчиненную

Первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства ХМАО Андрей Середнев, задержанный 22 августа со своей подчиненной по подозрению в превышении должностных полномочий, заключен под стражу на два месяца. Такую меру пресечения в отношении него избрал Ханты-Мансийский районный суд, сообщил URA.RU в источник в правоохранительных органах.

«Середнев проведет два месяца под стражей, меру пресечения ему избрали в Ханты-Мансийском районном суде. Чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. в, ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сообщил инсайдер.

Утром 22 августа Середнева и его подчиненную, начальницу управления транспорта Ольгу Власову задержали силовики. По данным источников URA.RU, их подозревают в завышении цен при закупке автобусов для Нижневартовска. Предварительная сумма ущерба — 800 миллионов рублей.

Оперативно подтвердить информацию о сроке задержания Середнева официально на момент публикации новости не удалось. В пресс-службе суда не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что Власова проведет под стражей 1,5 месяца. Ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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Первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства ХМАО Андрей Середнев, задержанный 22 августа со своей подчиненной по подозрению в превышении должностных полномочий, заключен под стражу на два месяца. Такую меру пресечения в отношении него избрал Ханты-Мансийский районный суд, сообщил URA.RU в источник в правоохранительных органах. «Середнев проведет два месяца под стражей, меру пресечения ему избрали в Ханты-Мансийском районном суде. Чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. в, ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сообщил инсайдер. Утром 22 августа Середнева и его подчиненную, начальницу управления транспорта Ольгу Власову задержали силовики. По данным источников URA.RU, их подозревают в завышении цен при закупке автобусов для Нижневартовска. Предварительная сумма ущерба — 800 миллионов рублей. Оперативно подтвердить информацию о сроке задержания Середнева официально на момент публикации новости не удалось. В пресс-службе суда не ответили на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о том, что Власова проведет под стражей 1,5 месяца. Ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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