Власти России обновят транспортный маршрут в условиях нарастающего товарооборота с Китаем. В совместном коммюнике, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и главой Госсовета КНР Ли Цяном говорится о развитии экономического коридора Россия-Монголия-Китай. Как объяснили эксперты URA.RU, этот международный маршрут ускорит перестройку логистики на Востоке.
«Продвигать трехстороннее взаимодействие в соответствии с Дорожной картой развития сотрудничества между Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой и Монголией на среднесрочную перспективу. Активно способствовать реализации ключевых проектов сотрудничества и выполнению совместных задач в рамках Программы создания экономического коридора Россия — Монголия — Китай», — сказано в совместном коммюнике по итогам 29 регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Обязательства о сотрудничестве подписаны на фоне сообщений СМИ о том, что Монголия не включила газопровод «Сила Сибири-2» в план национального развития до 2028 года. 21 августа пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в ответ на эти публикации заявила, что проект газопровода из России в Китай через территорию Монголии находится в высокой степени готовности: Россия и Китай договариваются по ценам на газ. В тот же день Михаил Мишустин и Ли Цян подписали совместное коммюнике, в котором в числе ключевых проектов назван экономический коридор через Монголию.
Pазвитие экономического коридора Россия — Монголия — Китай ранее не было приоритетным, но теперь ситуация изменилась, заявил эксперт по транспорту Дмитрий Адамидов. «Трудно ожидать, что экспорт в Европу возобновится в прежних объемах. А сейчас и для Китая это [развитие коридора] важно, потому что у него возникают те же проблемы с поставщиками. Это взаимная история. Если у Китая возникают какие-то конфликты и им блокируют морские порты, то Россия и этот коридор остаются одними из немногих рабочих», — уточник собеседник URA.RU.
Правительство России стимулирует развитие логистического коридора через Монголию из-за перестраивания внешнеэкономических связей и повышения нагрузки на восточные транспортные маршруты, считает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. По его словам, Монголия, расположенная между РФ и КНР, заинтересована в том, чтобы использовали ее транзитный потенциал. Коридор позволит трем странам не только укрепить сотрудничество и нарастить товарооборот, но и защитит их от непредсказуемых колебаний в глобальной политике, добавил Карнеев.
«Тут перспективы очень неплохие, тем более, это регион Внутренней Азии. Кому, если не России, Китаю и Монголии его осваивать? Очень хорошо, что есть политическая воля к продвижению строительства этого коридора», — сказал собеседник.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян 21 августа провели переговоры в Москве. Обсуждались актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов. Мишустин в ходе встречи отметил, что странам важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как Запад пытается сдержать экономический и технологический потенциал Москвы и Пекина.
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