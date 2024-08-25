В Челябинске банкротят управляющего крупного ТРК

Налоговики банкротят управляющего торгово-развлекательного комплекса «Куба» (ТРК), одного из самых крупных в Челябинске, Бориса Роя. Как следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении URA.RU, сумма задолженности составила 16,255 млн рублей.
«УФНС России по Челябинской области обратилось в Арбитражный суд региона. Просит: ввести в отношении Рой Бориса Георгиевича процедуру банкротства гражданина, назначить арбитражного управляющего», — указано в определении суда.
Долг образовался за счет основной задолженности в сумме 12,655 млн рублей и пени. Сумма последних составила 3,59 млн рублей. Суд принял заявление налоговиков и назначил предварительное заседание. Оно состоится в сентябре.
Согласно данным СБИС, Рой в качестве предпринимателя с августа 2000 года сдает в аренду нежилую недвижимость. Попытка банкротства предпринята второй раз. В феврале 2022 года Рой это собиралась сделать налоговая инспекция по Центральному району Челябинска, однако должник погасил задолженность. В суд тогда была предъявлена долг размером 5,741 млн рублей. Дело было прекращено, поскольку Рой погасил долг.
Рою принадлежат около 13% доли в компании УК «Молния-Инвест», которой он руководит. Сама компания управляет ТРК «Куба». Основным собственником комплекса являлся челябинский бизнесмен Артур Никитин, нынче покойный. В ноябре 2022 года ТРК пытались продать, однако безуспешно.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к Рою в ТРК «Куба». К моменту публикации ответ не поступил. На телефонный звонок не ответили. Второй запрос направлен в адрес налоговиков, ответ ожидается.
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