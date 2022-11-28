За ТРК просят 1,2 миллиарда рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске выставили на продажу ТРК «КУБа», расположенный напротив резиденции губернатора. За комплекс, принадлежащий челябинскому предпринимателю Артуру Никитину и его близким партнерам, просят 1,2 миллиарда рублей.

«Рассматриваем предложения о покупке торгово-развлекательного комплекса „КУБа“. ТРК „КУБа“ расположен в самом центре города Челябинска», — говорит в объявлении на ЦИАН.

ТРК «КУБа» — это здание класса «А», построенного в 2008 году. Высота здания 5 этажей, включая цокольный этаж с автомобильной парковкой.

«Вокруг расположены бизнес-центры и административные здания, множество театров и выставок. В шаговой доступности пешеходная Кировка. Якорные арендаторы: SPAR, Incity, Oodji, RBTru, DNS, «Эконом-Маркет», семейный центр «Планета Смайлс», — отмечает продавец.