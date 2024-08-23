Что известно об ИК-19 в Волгоградской области, где захватили заложников

Заключенные захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области
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Наказания в ИК-19 отбывают впервые осужденные заключенные Фото:
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Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Заключенные захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Пострадали несколько человек — начальник колонии, сотрудник и заключенные. Также есть информация о погибших. Точное число пострадавших на данный момент устанавливается. Что известно об ИК-19 в Волгоградской области — в материале URA.RU.

Что известно о колонии №19

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Заключенные устроили бунт в исправительной колонии в Суровикино: главное к этому часу

Исправительная колония №19 (ранее №8) строгого режима открыта с 1962 года для отбывания наказания лиц, впервые осужденных к лишению свободы. Находится на окраине города Суровикино в Волгоградской области. На сайте УФСИН сообщается, что вместимость колонии — 1229 человек.

В колонии существуют производственные направления, такие как текстильная, мебельная промышленность и переработка древесины. Также в этом месте разделывают мясо и готовят хлебобулочные изделия.

Днем ранее в колонии был праздник

Известно, что молодые сотрудники ИК-19 совсем недавно приняли присягу. Также 22 августа в колонии происходили мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России.

Начальник учреждения был тяжело ранен

На должности начальника учреждения находится полковник внутренней службы Андрей Девятов. Он оказался в числе пострадавших после захвата колонии. Уточняется, что он доставлен в реанимацию.

Правонарушение

Во время ведомственной проверки в мае этого года прокуратура Волгоградской области выявила нарушения в Суровикинской исправительной колонии. Какие именно — не уточняется.

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Заключенные захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Пострадали несколько человек — начальник колонии, сотрудник и заключенные. Также есть информация о погибших. Точное число пострадавших на данный момент устанавливается. Что известно об ИК-19 в Волгоградской области — в материале URA.RU. Исправительная колония №19 (ранее №8) строгого режима открыта с 1962 года для отбывания наказания лиц, впервые осужденных к лишению свободы. Находится на окраине города Суровикино в Волгоградской области. На сайте УФСИН сообщается, что вместимость колонии — 1229 человек. В колонии существуют производственные направления, такие как текстильная, мебельная промышленность и переработка древесины. Также в этом месте разделывают мясо и готовят хлебобулочные изделия. Известно, что молодые сотрудники ИК-19 совсем недавно приняли присягу. Также 22 августа в колонии происходили мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России. На должности начальника учреждения находится полковник внутренней службы Андрей Девятов. Он оказался в числе пострадавших после захвата колонии. Уточняется, что он доставлен в реанимацию. Во время ведомственной проверки в мае этого года прокуратура Волгоградской области выявила нарушения в Суровикинской исправительной колонии. Какие именно — не уточняется.
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