Что известно об ИК-19 в Волгоградской области, где захватили заложников

Заключенные захватили исправительную колонию №19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Пострадали несколько человек — начальник колонии, сотрудник и заключенные. Также есть информация о погибших. Точное число пострадавших на данный момент устанавливается. Что известно об ИК-19 в Волгоградской области — в материале URA.RU.
Что известно о колонии №19
Исправительная колония №19 (ранее №8) строгого режима открыта с 1962 года для отбывания наказания лиц, впервые осужденных к лишению свободы. Находится на окраине города Суровикино в Волгоградской области. На сайте УФСИН сообщается, что вместимость колонии — 1229 человек.
В колонии существуют производственные направления, такие как текстильная, мебельная промышленность и переработка древесины. Также в этом месте разделывают мясо и готовят хлебобулочные изделия.
Днем ранее в колонии был праздник
Известно, что молодые сотрудники ИК-19 совсем недавно приняли присягу. Также 22 августа в колонии происходили мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России.
Начальник учреждения был тяжело ранен
На должности начальника учреждения находится полковник внутренней службы Андрей Девятов. Он оказался в числе пострадавших после захвата колонии. Уточняется, что он доставлен в реанимацию.
Правонарушение
Во время ведомственной проверки в мае этого года прокуратура Волгоградской области выявила нарушения в Суровикинской исправительной колонии. Какие именно — не уточняется.
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