Список фигурантов уголовного дела о превышении должностных полномочий при закупке автобусов в Нижневартовске пополнился. Пока подозреваемых двое — первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства ХМАО Андрей Середнев, автор транспортной реформы, и его подчиненная — начальник управления транспорта этого же департамента Ольга Власова. Источник URA.RU в силовых структурах округа сообщает, что в деле появился еще один фигурант.
«Если Середнев и Власова проходят по 286 статье УК за превышение должностных полномочий, то третий уже по другой — 159 „Мошенничество в особо крупном размере“. Им занимается УБЭПиК управления МВД по ХМАО, и ФСБ, и он не из Югры. Его этапировали из средней полосы России», — поделился инсайдер.
С каждого автобуса — по 4,5 миллиона рублей
По словам источника, в деле также фигурирует самарское ООО «Автомаз». «С ним, как с единственным поставщиком, был заключен контракт на поставку 165 автобусов в Нижневартовск. Максимальная стоимость закупки была сформирована благодаря коммерческим предложениям трех потенциальных поставщиков: „Титан-Трейд“, „Тюменьнефтеспецтранс“ и „Автомаз“. При этом, ни один из них не является производителем автобусов — все эти компании по сути являлись перекупщиками. У „Автомаза“ на 13 ноября (дата направления коммерческого предложения) не было в наличии указанного числа автобусов», — поделился инсайдер.
По словам источника, поставщик закупил транспорт у Государственной транспортной лизинговой компании по цене 2,357 миллиарда рублей (один автобус обошелся в 14,2 миллиона рублей) и перепродал его за 3,069 миллиарда рублей (по цене 18,6 миллиона за штуку). Таким образом, с каждого автобуса «Автомаз» получил по почти 4,5 миллиона рублей. Еще на 134 миллиона рублей, по данным информатора, недосчитались кондиционеров. «При этом, совершенствований не проводилось. Автобусы 2021 года выпуска изначально предполагалось продать в другой северный регион, поэтому по техзаданию там не было кондиционеров, но производитель установил одинарный стеклопакет, который для холодов не подходит. В итоге тот регион отказался от закупки, и некондиционные автобусы уехали в Нижневартовск. Документы подписывал Середнев как и.о. директора дептранса», — уточнил информатор.
Bentley гендиректора фирмы-поставщика автобусов арестовали вместе с ним
Еще один собеседник агентства уточняет, что в Югру из Самары этапировали гендиректора «Автомаза» Тимура Мальцагова. «Сейчас в суде устанавливают меру пресечения. Его имущество под арестом. В списках принадлежащих Мальцагову авто есть новенький Bentley. С высокой долей вероятности могу спрогнозировать, что глава „Автомаза“ также проведет время до суда в СИЗО — с такими деньгами, а речь идет об общей сумме более чем в 700 миллионов рублей, его не оставят на свободе или под домашним арестом», — отмечает инсайдер.
Источники URA.RU в силовых структурах отмечают, что громким задержаниям в Ханты-Мансийске предшествовала серия проверок в Нижневартовске. Инициативная группа общественников растиражировала жалобы на закупку автобусов в ФСБ, СКР, МВД и прокуратуру, заявив, что в контракте имеются признаки коррупции. После того, как в СМИ начали появляться материалы об аресте Середнева и Власовой, глава регисполкома ОНФ Виктор Снисаренко опубликовал на своей странице пост о казнокрадах. «Эксперты Народного фронта много раз в СМИ размещали материалы о коррупции и много раз писали посты о казнокрадстве в социальных сетях. Народный фронт неоднократно предупреждал о принципе неотвратимости наказания и о том, что отвечать обязательно придется», — указано в публикации.
Кроме всего прочего, сумма ущерба может вырасти с 846 миллионов до 4-5 миллиардов рублей. «С учетом того, что эти автобусы теперь в аренде на пять лет», — уточняет информатор.
Прокурор ХМАО направил представление губернатора
Как рассказали URA.RU нижневартовские силовики, материалы проверки городской прокуратуры и УБЭПиК легли в основу представления прокурора округа Евгения Ботвинкина в адрес врио губернатора Югры Руслана Кухарука. «Нарушений на сотни миллионов. Мы лично осматривали эти автобусы и спрашивали, где кондиционеры. Нам показывают воздуховоды. И говорят — „вот, мол, кондиционер“», — иронизирует силовик.
Источник в прокуратуре ХМАО подтвердил на условиях анонимности, что Ботвинкин направлял представление об устранении правонарушений в адрес врио губернатора. В департаменте дорожного хозяйства и транспорта оказывают максимальное содействие следствию. «Глава региона извещен об инциденте и держит его на контроле», — заверил собеседник URA.RU в окружном правительстве.
В пресс-службы правоохранительных органов и депполитики направлены запросы. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU писало, что первый зам директора депдорхоза ХМАО Андрей Середнев и его подчиненная Ольга Власова проведут время до суда в СИЗО. Середнев арестован на два месяца, Власова — на полтора.
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