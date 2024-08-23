СМИ Маврикия раскрыли подробности убийства челябинки

Le Mauricien: убийство челябинки на Маврикии было спланированным

23 августа 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Мужчина взял с собой нож на встречу с девушкой из Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Убийство 29-летней преподавательницы Залии Шамигуловой из Челябинска было спланированным заранее. Об этом говорится в предположении полиции Маврикия, которые выяснили, что мужчина Пурявирсингх Сундур взял с собой нож на встречу с челябинкой. На теле девушки обнаружено более 20 ножевых ранений. «Пурявирсингх Сундур был влюблен в Залию Шамигулову и планировал жениться, но она не хотела вступать в брак», — сообщает Le mauricien. Издание сообщает, что полиция рассматривает версию предумышленного убийства, так как мужчина пришел на последнюю встречу с ножом. По обвинению в убийстве уже задержан 29-летний компьютерный инженер Пурявирсингх Сундур. Изначально он отрицал свою причастность к пропаже девушки, но затем дал признательные показания. На теле челябинки обнаружено более 20 ножевых ранений, в автомобиле найдены следы крови. По предварительным данным, маврикиец хотел жениться на девушке и даже познакомил ее со своей семьей, но она считала, что создавать семью пока рано. Семья Залии до последнего момента надеялась, что найденное в лесу тело не их дочери, но подруга опознала пропавшую девушку. Российское посольство на Маврикии ведет работу по репатриации тела Залии, но точные сроки еще не определены. Девушка пропала на маврикии 17 августа. Ее подруга обратилась в полицию и сообщила семье. Последний раз Залию видели, когда она садилась в машину к своему знакомому. Тело челябинки было обнаружено в лесу с ножевыми ранениями. Знакомый признался в убийстве. Подробности трагедии читайте в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Убийство 29-летней преподавательницы Залии Шамигуловой из Челябинска было спланированным заранее. Об этом говорится в предположении полиции Маврикия, которые выяснили, что мужчина Пурявирсингх Сундур взял с собой нож на встречу с челябинкой. На теле девушки обнаружено более 20 ножевых ранений. «Пурявирсингх Сундур был влюблен в Залию Шамигулову и планировал жениться, но она не хотела вступать в брак», — сообщает Le mauricien. Издание сообщает, что полиция рассматривает версию предумышленного убийства, так как мужчина пришел на последнюю встречу с ножом. По обвинению в убийстве уже задержан 29-летний компьютерный инженер Пурявирсингх Сундур. Изначально он отрицал свою причастность к пропаже девушки, но затем дал признательные показания. На теле челябинки обнаружено более 20 ножевых ранений, в автомобиле найдены следы крови. По предварительным данным, маврикиец хотел жениться на девушке и даже познакомил ее со своей семьей, но она считала, что создавать семью пока рано. Семья Залии до последнего момента надеялась, что найденное в лесу тело не их дочери, но подруга опознала пропавшую девушку. Российское посольство на Маврикии ведет работу по репатриации тела Залии, но точные сроки еще не определены. Девушка пропала на маврикии 17 августа. Ее подруга обратилась в полицию и сообщила семье. Последний раз Залию видели, когда она садилась в машину к своему знакомому. Тело челябинки было обнаружено в лесу с ножевыми ранениями. Знакомый признался в убийстве. Подробности трагедии читайте в материале URA.RU.