Что известно о челябинке, которую нашли мертвой на Маврикии

Пропавшую челябинку на Маврикии нашли мертвой

22 августа 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Девушка отправилась в путешествие в Африку и хотела переехать Фото: Виталий Страхов © URA.RU Преподаватель челябинского вуза Залия Шамигулова, пропавшая 17 августа на Маврикии, найдена мертвой. Ее тело с множественными ударами ножа найдено в местном лесу. Мужчина, к кому она села в машину, уже дал признательные показания в убийстве. Подробности трагедии читайте в материале URA.RU. С детства была активной и жизнерадостной Залия Шамигулова родилась в городе Учалы Башкортостана в 1994 году. Отец инженер-энергетик, мать всю жизнь проработала учительницей английского языка и передала хорошие знания дочери. В школу Залия пошла в пять лет, окончила на золотую медаль. Девушка с детства была активной, любознательной и жизнерадостной, любила путешествия и горы. Залия приехала в Челябинск и поступила в Южно-Уральский госуниверитет (ЮУрГУ). Во время учебы на международном факультете активно участвовала в общественной жизни вуза: стала председателем Информационной комиссии ЮУрГУ и редактором студенческого издания «ReTweet». В 2014 году в Казани стала лауреатом в номинации «Журналист года», являлась одним из факелоносцев Олимпиады 2014 года. Работа и путешествия После окончания учебы Залия отправилась работать HR-менеджером и карьерным консультантом, преподавала в челябинском вузе. за последние годы она много путешествовала. Так, на Маврикии она прожила около месяца весной 2023 года. В начале этого года девушка два месяца прожила на индонезийском острове Бали. В середине апреля она приехала в Кейптаун (в соцсетях сообщила, что замерзла), а оттуда отправилась в пустыню Карру на фестиваль Africa Burn. На Маврикий она прилетела 2 июня с подругой и намеревалась прожить здесь до 1 сентября. По различным данным, осенью она хотела отправиться на остров Мадагаскар, а в следующем году ненадолго вернуться в Россию. Все свои путешествия, в том числе фотографии и впечатления, она подробно описывала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Крмое того, Залия ежедневно держала связь с семьей, чаще всего с мамой и старшим братом, который видел ее местонахождение. Во время путешествия Залия работала удаленно и уже в прошлом году рассказывала, что хочет полностью перевести работу на дистант и жить в другом месте. Она активно знакомилась и общалась с людьми (очень помог в этом хороший английский, плюс девушка начала учить французский, на котором говорят большинство жителей Маврикия), занималась духовными практиками и искала себя. По словам родственников, молодого человека у нее не было, так как это не являлось ее целью на тот момент. Заявление о пропаже 17 августа около 10:30 по местному времени за ней на машине в отель заехал 25-летний местный житель по имени Парвиш, с которым она познакомилась несколько месяцев назад. Момент их встречи зафиксировала камера наружного наблюдения. Пропавшая женщина была одета в бело-синее платье и имела сумочку. Она села в машину и пообещала подруге вернуться через пару часов. Когда девушка не объявилась, ее 41-летняя подруга Елена Гусева обратилась в полицию. Маме пропавшей челябинки поначалу ничего не говорили, обещая, что дочь позвонит ей на следующий день. Когда стало понятно, что Залия не выходит на связь, родные связались с полицией и консульством России. Изначально родственники предполагали, что девушку похитили. По данным челябинских друзей и коллег, родные собирались прилететь на Маврикий для того, чтобы организовать самостоятельные поиски, так как знакомые Залии активно звали их сюда, обещаа сообщить подробности ее исчезновения. Водитель автомобиля, куда села Залия, был задержан. Полиция выяснила, что он удалил всю переписку с девушкой и сообщал, что высадил ее в городе Кюрпип, а после этого он с ней не общался. С девушкой должен был встретиться в тот же день еще один знакомый, но он заявил, что Залия на связь не вышла и на встречу не приехала. Признание убийцы После начала поисков пропавшей девушки полиция еще раз допросила 29-летнего мужчину, к которому она села в машину. Он признался в убийстве Залии. По предварительным данным, он приревновал девушку к другому молодому человеку, считая, что у них романтические отношения. 21 августа он показал полиции, где закопал тело в лесу Ла-Мари. «По его словам, в ходе конфликта он несколько раз ударил женщину ножом. Когда он осознал свой поступок, он решил спрятать труп, закопав его в лесу в Ла-Мари», — сообщает издание «Ле Морисьен». По данным издания, для установления причин смерти, а также идентификации пострадавшего будет проведено вскрытие. Также будет исследован автомобиль мужчины. В вузе, где работала Залия, отказались разговаривать с корреспондентом URA.RU. Мама девушки на сообщение URA.RU не ответила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Преподаватель челябинского вуза Залия Шамигулова, пропавшая 17 августа на Маврикии, найдена мертвой. Ее тело с множественными ударами ножа найдено в местном лесу. Мужчина, к кому она села в машину, уже дал признательные показания в убийстве. Подробности трагедии читайте в материале URA.RU. Залия Шамигулова родилась в городе Учалы Башкортостана в 1994 году. Отец инженер-энергетик, мать всю жизнь проработала учительницей английского языка и передала хорошие знания дочери. В школу Залия пошла в пять лет, окончила на золотую медаль. Девушка с детства была активной, любознательной и жизнерадостной, любила путешествия и горы. Залия приехала в Челябинск и поступила в Южно-Уральский госуниверитет (ЮУрГУ). Во время учебы на международном факультете активно участвовала в общественной жизни вуза: стала председателем Информационной комиссии ЮУрГУ и редактором студенческого издания «ReTweet». В 2014 году в Казани стала лауреатом в номинации «Журналист года», являлась одним из факелоносцев Олимпиады 2014 года. После окончания учебы Залия отправилась работать HR-менеджером и карьерным консультантом, преподавала в челябинском вузе. за последние годы она много путешествовала. Так, на Маврикии она прожила около месяца весной 2023 года. В начале этого года девушка два месяца прожила на индонезийском острове Бали. В середине апреля она приехала в Кейптаун (в соцсетях сообщила, что замерзла), а оттуда отправилась в пустыню Карру на фестиваль Africa Burn. На Маврикий она прилетела 2 июня с подругой и намеревалась прожить здесь до 1 сентября. По различным данным, осенью она хотела отправиться на остров Мадагаскар, а в следующем году ненадолго вернуться в Россию. Все свои путешествия, в том числе фотографии и впечатления, она подробно описывала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Крмое того, Залия ежедневно держала связь с семьей, чаще всего с мамой и старшим братом, который видел ее местонахождение. Во время путешествия Залия работала удаленно и уже в прошлом году рассказывала, что хочет полностью перевести работу на дистант и жить в другом месте. Она активно знакомилась и общалась с людьми (очень помог в этом хороший английский, плюс девушка начала учить французский, на котором говорят большинство жителей Маврикия), занималась духовными практиками и искала себя. По словам родственников, молодого человека у нее не было, так как это не являлось ее целью на тот момент. 17 августа около 10:30 по местному времени за ней на машине в отель заехал 25-летний местный житель по имени Парвиш, с которым она познакомилась несколько месяцев назад. Момент их встречи зафиксировала камера наружного наблюдения. Пропавшая женщина была одета в бело-синее платье и имела сумочку. Она села в машину и пообещала подруге вернуться через пару часов. Когда девушка не объявилась, ее 41-летняя подруга Елена Гусева обратилась в полицию. Маме пропавшей челябинки поначалу ничего не говорили, обещая, что дочь позвонит ей на следующий день. Когда стало понятно, что Залия не выходит на связь, родные связались с полицией и консульством России. Изначально родственники предполагали, что девушку похитили. По данным челябинских друзей и коллег, родные собирались прилететь на Маврикий для того, чтобы организовать самостоятельные поиски, так как знакомые Залии активно звали их сюда, обещаа сообщить подробности ее исчезновения. Водитель автомобиля, куда села Залия, был задержан. Полиция выяснила, что он удалил всю переписку с девушкой и сообщал, что высадил ее в городе Кюрпип, а после этого он с ней не общался. С девушкой должен был встретиться в тот же день еще один знакомый, но он заявил, что Залия на связь не вышла и на встречу не приехала. После начала поисков пропавшей девушки полиция еще раз допросила 29-летнего мужчину, к которому она села в машину. Он признался в убийстве Залии. По предварительным данным, он приревновал девушку к другому молодому человеку, считая, что у них романтические отношения. 21 августа он показал полиции, где закопал тело в лесу Ла-Мари. «По его словам, в ходе конфликта он несколько раз ударил женщину ножом. Когда он осознал свой поступок, он решил спрятать труп, закопав его в лесу в Ла-Мари», — сообщает издание «Ле Морисьен». По данным издания, для установления причин смерти, а также идентификации пострадавшего будет проведено вскрытие. Также будет исследован автомобиль мужчины. В вузе, где работала Залия, отказались разговаривать с корреспондентом URA.RU. Мама девушки на сообщение URA.RU не ответила.