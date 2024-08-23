Губернатор Волгоградской области заявил о погибших среди сотрудников ИК-19

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Правоохранительные органы продолжают расследование для установления всех обстоятельств происшествия (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что в ИК-19 произошла операция по освобождению заложников. Есть погибшие от действий захватчиков. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«В ходе спецоперации по освобождению заложников в ИК-19 преступники ликвидированы. К сожалению, есть погибшие от действий преступников», — отметил Бочаров в своем официальном telegram-канале. Он подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь и семьям погибших будет предоставлена поддержка. Правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Информацию также подтвердили в ФСИН России. В ведомстве уточнили, что среди сотрудников, участвовавших в операции по освобождению заложников, пострадавших нет.

В Суровикино Волгоградской области завершился штурм захваченной исправительной колонии ИК-19, продлившийся полчаса. Все четверо террористов были ликвидированы. Радикалов ликвидировали в первые минуты штурма, благодаря действиям снайперов СОБР Росгвардии.

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что в ИК-19 произошла операция по освобождению заложников. Есть погибшие от действий захватчиков. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «В ходе спецоперации по освобождению заложников в ИК-19 преступники ликвидированы. К сожалению, есть погибшие от действий преступников», — отметил Бочаров в своем официальном telegram-канале. Он подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь и семьям погибших будет предоставлена поддержка. Правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Информацию также подтвердили в ФСИН России. В ведомстве уточнили, что среди сотрудников, участвовавших в операции по освобождению заложников, пострадавших нет. В Суровикино Волгоградской области завершился штурм захваченной исправительной колонии ИК-19, продлившийся полчаса. Все четверо террористов были ликвидированы. Радикалов ликвидировали в первые минуты штурма, благодаря действиям снайперов СОБР Росгвардии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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