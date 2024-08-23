Солдаты-срочники из ЯНАО попали в плен ВСУ в Курской области

Глава ЯНАО Артюхов сообщил, что ведется работа по выручке пленных срочников
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Дмитрий Артюхов сообщил, что компетентные службы делают все возможное для освобождения пленных солдат
Дмитрий Артюхов сообщил, что компетентные службы делают все возможное для освобождения пленных солдат Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Несколько солдат-срочников из ЯНАО попали в плен ВСУ в Курской области. Об этом официально сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время встречи с жителями Тарко-Сале.

«У нас действительно беда. Несколько ребят попало в плен, с некоторыми не удается связаться. Так вышло, что большинство из них из Пуровского района. Не буду многое говорить публично, ведется серьезная работа, чтобы ребят вытащить», — сообщил Дмитрий Артюхов на встрече с жителями, эфир которой транслируется на странице губернатора в VK.

В Ноябрьске мать срочника не имеет известий от сына. Артюхов успокоил ее, сообщив, что все будет хорошо и ведется большая работа всеми компетентными службами. Также губернатор обещал разобраться с ситуацией с помощью ямальским военнослужащим в зоне СВО. 

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Несколько солдат-срочников из ЯНАО попали в плен ВСУ в Курской области. Об этом официально сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время встречи с жителями Тарко-Сале. «У нас действительно беда. Несколько ребят попало в плен, с некоторыми не удается связаться. Так вышло, что большинство из них из Пуровского района. Не буду многое говорить публично, ведется серьезная работа, чтобы ребят вытащить», — сообщил Дмитрий Артюхов на встрече с жителями, эфир которой транслируется на странице губернатора в VK. В Ноябрьске мать срочника не имеет известий от сына. Артюхов успокоил ее, сообщив, что все будет хорошо и ведется большая работа всеми компетентными службами. Также губернатор обещал разобраться с ситуацией с помощью ямальским военнослужащим в зоне СВО. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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