Baza: один из сотрудников ФСИН скончался после восстания в ИК-19

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Сотрудник ФСИН погиб в больнице после нанесения ножевых ранений Фото:
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В результате восстания в ИК-19 в Волгоградской области скончался доставленный в больницу сотрудник ФСИН. Погибший — 25-летний Сергей Гордополов. Об этом сообщил источник telegram-канала Baza.

«Скончался сотрудник ФСИН, доставленный в больницу. Им оказался 25-летний Сергей Гордополов», — написали в опубликованном посте telegram-канала Baza. Гордополов был мучен на видео радикалами. Он скончался от полученных ножевых ранений на его лице.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что в ИК-19 прошла спецоперация по освобождению заложников, среди заложников есть жертвы. Бочаров добавил, что пострадавшим предоставляется медицинская помощь, а семьям погибших окажут поддержку. Правоохранительные органы продолжают расследование происшествия.

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В результате восстания в ИК-19 в Волгоградской области скончался доставленный в больницу сотрудник ФСИН. Погибший — 25-летний Сергей Гордополов. Об этом сообщил источник telegram-канала Baza. «Скончался сотрудник ФСИН, доставленный в больницу. Им оказался 25-летний Сергей Гордополов», — написали в опубликованном посте telegram-канала Baza. Гордополов был мучен на видео радикалами. Он скончался от полученных ножевых ранений на его лице. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что в ИК-19 прошла спецоперация по освобождению заложников, среди заложников есть жертвы. Бочаров добавил, что пострадавшим предоставляется медицинская помощь, а семьям погибших окажут поддержку. Правоохранительные органы продолжают расследование происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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