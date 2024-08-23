Baza: один из сотрудников ФСИН скончался после восстания в ИК-19

В результате восстания в ИК-19 в Волгоградской области скончался доставленный в больницу сотрудник ФСИН. Погибший — 25-летний Сергей Гордополов. Об этом сообщил источник telegram-канала Baza.
«Скончался сотрудник ФСИН, доставленный в больницу. Им оказался 25-летний Сергей Гордополов», — написали в опубликованном посте telegram-канала Baza. Гордополов был мучен на видео радикалами. Он скончался от полученных ножевых ранений на его лице.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что в ИК-19 прошла спецоперация по освобождению заложников, среди заложников есть жертвы. Бочаров добавил, что пострадавшим предоставляется медицинская помощь, а семьям погибших окажут поддержку. Правоохранительные органы продолжают расследование происшествия.
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