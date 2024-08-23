Baza: один из сотрудников ФСИН скончался после восстания в ИК-19

23 августа 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Сотрудник ФСИН погиб в больнице после нанесения ножевых ранений Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области В результате восстания в ИК-19 в Волгоградской области скончался доставленный в больницу сотрудник ФСИН. Погибший — 25-летний Сергей Гордополов. Об этом сообщил источник telegram-канала Baza. «Скончался сотрудник ФСИН, доставленный в больницу. Им оказался 25-летний Сергей Гордополов», — написали в опубликованном посте telegram-канала Baza. Гордополов был мучен на видео радикалами. Он скончался от полученных ножевых ранений на его лице. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что в ИК-19 прошла спецоперация по освобождению заложников, среди заложников есть жертвы. Бочаров добавил, что пострадавшим предоставляется медицинская помощь, а семьям погибших окажут поддержку. Правоохранительные органы продолжают расследование происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате восстания в ИК-19 в Волгоградской области скончался доставленный в больницу сотрудник ФСИН. Погибший — 25-летний Сергей Гордополов. Об этом сообщил источник telegram-канала Baza. «Скончался сотрудник ФСИН, доставленный в больницу. Им оказался 25-летний Сергей Гордополов», — написали в опубликованном посте telegram-канала Baza. Гордополов был мучен на видео радикалами. Он скончался от полученных ножевых ранений на его лице. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что в ИК-19 прошла спецоперация по освобождению заложников, среди заложников есть жертвы. Бочаров добавил, что пострадавшим предоставляется медицинская помощь, а семьям погибших окажут поддержку. Правоохранительные органы продолжают расследование происшествия.