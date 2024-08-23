Муфтий Кифах рассказал, как не допустить восстаний заключенных в российских колониях

Муфтий Кифах: в колониях РФ должно быть сотрудничество с духовным управлением

23 августа 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

По словам Муфтия Кифаха, коррупция дает больше свободы заключенным Фото: Соцсети новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Чтобы не допускать дальнейших восстаний в колониях России, в исправительных учреждениях должно быть сотрудничество с духовным управлением. Об этом сообщил муфтий Волгоградской области Бата Кифах корреспонденту URA.RU, комментируя захват заложников в ИК-19 в Суровикино. Статья по теме Почему Россия столкнулась с третьей за год атакой ИГИЛ* «Я думаю, должно быть сотрудничество с духовным управлением по вопросам контроля, литературы, идеологии и другое. Чтобы были специалисты, которые будут следить за зарождением радикальных проявлений у заключенных», — рассказал Муфтий. По его словам, важным фактором является коррупция, из-за которой становятся доступные какие-то вещи, например, телефоны. Это дает больше свободы заключенным. Ранее сообщалось, в исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в результате которого четыре заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, в результате чего погибли от двух до трех человек. Есть также пострадавшие. Захватившие заложников называли себя членами «ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация). На данный момент все захватчики ликвидированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы не допускать дальнейших восстаний в колониях России, в исправительных учреждениях должно быть сотрудничество с духовным управлением. Об этом сообщил муфтий Волгоградской области Бата Кифах корреспонденту URA.RU, комментируя захват заложников в ИК-19 в Суровикино. «Я думаю, должно быть сотрудничество с духовным управлением по вопросам контроля, литературы, идеологии и другое. Чтобы были специалисты, которые будут следить за зарождением радикальных проявлений у заключенных», — рассказал Муфтий. По его словам, важным фактором является коррупция, из-за которой становятся доступные какие-то вещи, например, телефоны. Это дает больше свободы заключенным. Ранее сообщалось, в исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в результате которого четыре заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, в результате чего погибли от двух до трех человек. Есть также пострадавшие. Захватившие заложников называли себя членами «ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация). На данный момент все захватчики ликвидированы.