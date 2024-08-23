Муфтий Кифах рассказал, как не допустить восстаний заключенных в российских колониях

Чтобы не допускать дальнейших восстаний в колониях России, в исправительных учреждениях должно быть сотрудничество с духовным управлением. Об этом сообщил муфтий Волгоградской области Бата Кифах корреспонденту URA.RU, комментируя захват заложников в ИК-19 в Суровикино.
«Я думаю, должно быть сотрудничество с духовным управлением по вопросам контроля, литературы, идеологии и другое. Чтобы были специалисты, которые будут следить за зарождением радикальных проявлений у заключенных», — рассказал Муфтий.
По его словам, важным фактором является коррупция, из-за которой становятся доступные какие-то вещи, например, телефоны. Это дает больше свободы заключенным.
Ранее сообщалось, в исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в результате которого четыре заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, в результате чего погибли от двух до трех человек. Есть также пострадавшие.
Захватившие заложников называли себя членами «ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация). На данный момент все захватчики ликвидированы.
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