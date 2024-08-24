WP: США скорректируют помощь Украине из-за их агрессии в Курской области

Американская администрация рассматривает пересмотр содержания пакетов военной помощи Украине на фоне событий в Курской области. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на слова американского чиновника.
«Собеседник издания сообщил, что власти США проводят закрытые обсуждения того, стоит ли включить в пакеты помощи, которые они отправляют каждые две недели, больше бронетехники или нарастить поставки боеприпасов», — пишет ТАСС. Однако точные детали и цели операций ВСУ на территории России остаются неясными для Вашингтона.
По словам другого источника, Киев не делится своей стратегией с американскими партнерами. «Возможно, у них есть план, но они не делятся им с нами», — отмечает анонимный собеседник. Публикация The Washington Post также указывает на опасения, что усиление поддержки Украины со стороны США может привести к прямой эскалации в отношениях между США, НАТО и Россией.
Ранее президент США Джо Байден раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине. Так, Вашингтон отправит Киеву ракеты для систем ПВО и оборудование против БПЛА. Кроме того, по словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, пакет помощи также будет включать в себя боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды, пишет RT.
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