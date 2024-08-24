WP: США скорректируют помощь Украине из-за их агрессии в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США планирует скорректировать пакет военной помощи киевскому режиму из-за атак на Курскую область
США планирует скорректировать пакет военной помощи киевскому режиму из-за атак на Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Американская администрация рассматривает пересмотр содержания пакетов военной помощи Украине на фоне событий в Курской области. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на слова американского чиновника.

«Собеседник издания сообщил, что власти США проводят закрытые обсуждения того, стоит ли включить в пакеты помощи, которые они отправляют каждые две недели, больше бронетехники или нарастить поставки боеприпасов», — пишет ТАСС. Однако точные детали и цели операций ВСУ на территории России остаются неясными для Вашингтона.

По словам другого источника, Киев не делится своей стратегией с американскими партнерами. «Возможно, у них есть план, но они не делятся им с нами», — отмечает анонимный собеседник. Публикация The Washington Post также указывает на опасения, что усиление поддержки Украины со стороны США может привести к прямой эскалации в отношениях между США, НАТО и Россией.

Ранее президент США Джо Байден раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине. Так, Вашингтон отправит Киеву ракеты для систем ПВО и оборудование против БПЛА. Кроме того, по словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, пакет помощи также будет включать в себя боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды, пишет RT

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американская администрация рассматривает пересмотр содержания пакетов военной помощи Украине на фоне событий в Курской области. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на слова американского чиновника. «Собеседник издания сообщил, что власти США проводят закрытые обсуждения того, стоит ли включить в пакеты помощи, которые они отправляют каждые две недели, больше бронетехники или нарастить поставки боеприпасов», — пишет ТАСС. Однако точные детали и цели операций ВСУ на территории России остаются неясными для Вашингтона. По словам другого источника, Киев не делится своей стратегией с американскими партнерами. «Возможно, у них есть план, но они не делятся им с нами», — отмечает анонимный собеседник. Публикация The Washington Post также указывает на опасения, что усиление поддержки Украины со стороны США может привести к прямой эскалации в отношениях между США, НАТО и Россией. Ранее президент США Джо Байден раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине. Так, Вашингтон отправит Киеву ракеты для систем ПВО и оборудование против БПЛА. Кроме того, по словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, пакет помощи также будет включать в себя боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды, пишет RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...