Детсад и несколько домов в Кургане временно остались без воды

Здание детсада в городе осталось без ХВС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коммунальщики в Кургане устраняют аварию на водопроводе на улице Сухэ-Батора, из-за которой без холодного водоснабжения (ХВС) остался детсад №62 и несколько многоквартирных домов. Об этом сообщили представители «Водного Союза».

«В связи с аварией на сетях водопровода на улице Сухэ-Батора,13 без ХВС: ул. С. Батора,10, 13, 14, 15, 15а (теплопункт №62), 16. Также без воды временно остается ул. К. Мяготина, 55 (детсад №62), 57, 61», — говорится в сообщении представителей ресурсоснабжающей организации.

Для жителей улицы Сухэ-Батора, где дома №13 и 15 организован подвоз воды с девяти часов утра. А к домам №14 и 15 по той же улице бочка подъедет в 10 часам, уточнили в АО «Водный Союз».