Детсад и несколько домов в Кургане временно остались без воды

Коммунальщики в Кургане устраняют аварию на водопроводе на улице Сухэ-Батора, из-за которой без холодного водоснабжения (ХВС) остался детсад №62 и несколько многоквартирных домов. Об этом сообщили представители «Водного Союза».
«В связи с аварией на сетях водопровода на улице Сухэ-Батора,13 без ХВС: ул. С. Батора,10, 13, 14, 15, 15а (теплопункт №62), 16. Также без воды временно остается ул. К. Мяготина, 55 (детсад №62), 57, 61», — говорится в сообщении представителей ресурсоснабжающей организации.
Для жителей улицы Сухэ-Батора, где дома №13 и 15 организован подвоз воды с девяти часов утра. А к домам №14 и 15 по той же улице бочка подъедет в 10 часам, уточнили в АО «Водный Союз».
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Коммунальщики в Кургане устраняют аварию на водопроводе на улице Сухэ-Батора, из-за которой без холодного водоснабжения (ХВС) остался детсад №62 и несколько многоквартирных домов. Об этом сообщили представители «Водного Союза». «В связи с аварией на сетях водопровода на улице Сухэ-Батора,13 без ХВС: ул. С. Батора,10, 13, 14, 15, 15а (теплопункт №62), 16. Также без воды временно остается ул. К. Мяготина, 55 (детсад №62), 57, 61», — говорится в сообщении представителей ресурсоснабжающей организации. Для жителей улицы Сухэ-Батора, где дома №13 и 15 организован подвоз воды с девяти часов утра. А к домам №14 и 15 по той же улице бочка подъедет в 10 часам, уточнили в АО «Водный Союз».