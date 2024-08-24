Режим ЧС введен в Воронежской области после атаки БПЛА

24 августа 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Ночью ВСУ атаковали дронами Воронежскую область (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Воронежской области введен режим ЧС после атаки украинских беспилотников. За ночь в регионе российские средства ПВО поразили пять дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе на территории трех поселений Волгоградской области введен режим ЧС», — заявил Гусев в своем telegram-канале. Всего было эвакуировано до 200 человек. Ночью ВСУ атаковали беспилотниками российский регион. Средства ПВО сбили БПЛА, но в результате падения обломков случилась детонация и возгорание в одном из районов. Также сообщалось о двух пострадавших. В одном из сел произошло повреждение линии электропередач. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Воронежской области введен режим ЧС после атаки украинских беспилотников. За ночь в регионе российские средства ПВО поразили пять дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе на территории трех поселений Волгоградской области введен режим ЧС», — заявил Гусев в своем telegram-канале. Всего было эвакуировано до 200 человек. Ночью ВСУ атаковали беспилотниками российский регион. Средства ПВО сбили БПЛА, но в результате падения обломков случилась детонация и возгорание в одном из районов. Также сообщалось о двух пострадавших. В одном из сел произошло повреждение линии электропередач.