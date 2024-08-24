Режим ЧС введен в Воронежской области после атаки БПЛА

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ФСБ, учения. Челябинск, снаряд, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Ночью ВСУ атаковали дронами Воронежскую область (архивное фото) Фото:

В Воронежской области введен режим ЧС после атаки украинских беспилотников. За ночь в регионе российские средства ПВО поразили пять дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе на территории трех поселений Волгоградской области введен режим ЧС», — заявил Гусев в своем telegram-канале. Всего было эвакуировано до 200 человек.

Ночью ВСУ атаковали беспилотниками российский регион. Средства ПВО сбили БПЛА, но в результате падения обломков случилась детонация и возгорание в одном из районов. Также сообщалось о двух пострадавших. В одном из сел произошло повреждение линии электропередач.

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В Воронежской области введен режим ЧС после атаки украинских беспилотников. За ночь в регионе российские средства ПВО поразили пять дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе на территории трех поселений Волгоградской области введен режим ЧС», — заявил Гусев в своем telegram-канале. Всего было эвакуировано до 200 человек. Ночью ВСУ атаковали беспилотниками российский регион. Средства ПВО сбили БПЛА, но в результате падения обломков случилась детонация и возгорание в одном из районов. Также сообщалось о двух пострадавших. В одном из сел произошло повреждение линии электропередач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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