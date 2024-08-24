Штурмовик, сбивший головой украинский дрон, просится обратно на СВО

24 августа 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Солдат ВС РФ в начале августа пережил атаку украинского БПЛА, отбив дрон своей головой, передает Shot Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военный штурмового подразделения, ранее сбивший головой украинский дрон, хочет вернуться в зону спецоперации на Украине. Сейчас мужчина проходит лечение, его ждет операция на позвоночнике. Об этом сообщает Shot, «Непробиваемый российский штурмовик, который уничтожил украинский дрон головой, уже рвется обратно на СВО. Сейчас боец ждет операции на позвоночнике в больнице», — передают авторы канала. Они отмечают, что мужчина решил принять участие в СВО в качестве добровольца. Он заключил контракт с Минобороны РФ в июле этого года. Солдат отбил вражеский дрон головой в начале августа. Инцидент произошел, когда боец выполнял боевые задачи на харьковском направлении. Тогда к нему подлетел БПЛА, и военный ударил технику ВСУ собственной головой, защищенной шлемом. Дрон взорвался и мужчина получил осколочные ранения. Солдат был госпитализирован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский военный штурмового подразделения, ранее сбивший головой украинский дрон, хочет вернуться в зону спецоперации на Украине. Сейчас мужчина проходит лечение, его ждет операция на позвоночнике. Об этом сообщает Shot, «Непробиваемый российский штурмовик, который уничтожил украинский дрон головой, уже рвется обратно на СВО. Сейчас боец ждет операции на позвоночнике в больнице», — передают авторы канала. Они отмечают, что мужчина решил принять участие в СВО в качестве добровольца. Он заключил контракт с Минобороны РФ в июле этого года. Солдат отбил вражеский дрон головой в начале августа. Инцидент произошел, когда боец выполнял боевые задачи на харьковском направлении. Тогда к нему подлетел БПЛА, и военный ударил технику ВСУ собственной головой, защищенной шлемом. Дрон взорвался и мужчина получил осколочные ранения. Солдат был госпитализирован.