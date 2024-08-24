Mash: террористку Трепову вернули в колонию

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Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва, трепова дарья
Дарья Трепова* заключена в колонии Мордовии, до этого, предварительно, ее госпитализировали, передает Mash Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Осужденную за убийство военкора Владлена Татарского и подготовку теракта в Санкт-Петербурге Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) вернули обратно в колонию Мордовии. Об этом сообщает Mash. До этого сообщалось о госпитализации девушки, однако в УФСИН это опровергали.

«Террористку Дарью Трепову выписали из тюремной больницы и перевели в ИК-2 Мордовии. <…> [До этого], по предварительным данным, из-за сильной депрессии Трепову срочно отправили в больницу», — передают авторы канала. Они ссылаются на мужа террористки, который сообщил, что осужденную вернули в колонию еще 14 августа.

Дарья Трепова в апреле прошлого года совершила теракт в кафе Санкт-Петербурга. Тогда проходила творческая встреча, организованная военкором Владленом Татарским. Тогда Трепова передала статуэтку военкору, в которой было вмонтировано взрывное устройство. Девушка попыталась покинуть страну, но ее задержали. Она находится в колонии. В августе сообщалось, что Трепову экстренно госпитализировали в тюремную больницу, передает 360.Ru. Однако Управление Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по республики Мордовия опровергало данные сообщения, передает «Национальная служба новостей».

*Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Осужденную за убийство военкора Владлена Татарского и подготовку теракта в Санкт-Петербурге Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) вернули обратно в колонию Мордовии. Об этом сообщает Mash. До этого сообщалось о госпитализации девушки, однако в УФСИН это опровергали. «Террористку Дарью Трепову выписали из тюремной больницы и перевели в ИК-2 Мордовии. <…> [До этого], по предварительным данным, из-за сильной депрессии Трепову срочно отправили в больницу», — передают авторы канала. Они ссылаются на мужа террористки, который сообщил, что осужденную вернули в колонию еще 14 августа. Дарья Трепова в апреле прошлого года совершила теракт в кафе Санкт-Петербурга. Тогда проходила творческая встреча, организованная военкором Владленом Татарским. Тогда Трепова передала статуэтку военкору, в которой было вмонтировано взрывное устройство. Девушка попыталась покинуть страну, но ее задержали. Она находится в колонии. В августе сообщалось, что Трепову экстренно госпитализировали в тюремную больницу, передает 360.Ru. Однако Управление Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по республики Мордовия опровергало данные сообщения, передает «Национальная служба новостей». *Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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