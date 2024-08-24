Кадыров рассказал, как бойцы вывели из окружения ВСУ 40 срочников в Курской области

Кадыров: 18 дней бойцы и 40 срочников выходили из окружения ВСУ под Курском
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Рамзан Кадыров рассказал о бойцах, выведших из окружения 40 срочников в Курской области
Рамзан Кадыров рассказал о бойцах, выведших из окружения 40 срочников в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Шесть российских военнослужащих спасли 40 срочников, выведя их из окружения ВСУ в Курской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Несмотря на всю сложность своего положения, эти бойцы отбивали многочисленные атаки врага, пока у них не кончились боеприпасы. После этого они ушли, чтобы не попасть в плен, и вывели с собой из кольца еще 40 молодых ребят из числа срочников», — говорится в сообщении Кадырова, опубликованном в его telegram-канале. Он добавил, что российские бойцы вместе добирались до частей через леса на протяжении 18 дней.

По словам Кадырова, с 6 августа, когда началось вторжение ВСУ в Курскую область, эти военнослужащие находились на одном из участков границы. Четверо из них представляли полк «Ахмат-Чечня» Минобороны РФ, а двое были пограничниками. Они прошли несколько десятков километров в сложных условиях и успешно достигли группы спецназа «Ахмат», не попав в плен, а также сумели спасти группу российских солдат.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал о потерях ВСУ на курском направлении за сутки. По его словам, спецназ «Ахмат» за сутки уничтожил более 10 единиц украинской техники в Курской области, морпехи взяли населенный пункт, захватив 10 пленных. 

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Шесть российских военнослужащих спасли 40 срочников, выведя их из окружения ВСУ в Курской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Несмотря на всю сложность своего положения, эти бойцы отбивали многочисленные атаки врага, пока у них не кончились боеприпасы. После этого они ушли, чтобы не попасть в плен, и вывели с собой из кольца еще 40 молодых ребят из числа срочников», — говорится в сообщении Кадырова, опубликованном в его telegram-канале. Он добавил, что российские бойцы вместе добирались до частей через леса на протяжении 18 дней. По словам Кадырова, с 6 августа, когда началось вторжение ВСУ в Курскую область, эти военнослужащие находились на одном из участков границы. Четверо из них представляли полк «Ахмат-Чечня» Минобороны РФ, а двое были пограничниками. Они прошли несколько десятков километров в сложных условиях и успешно достигли группы спецназа «Ахмат», не попав в плен, а также сумели спасти группу российских солдат. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал о потерях ВСУ на курском направлении за сутки. По его словам, спецназ «Ахмат» за сутки уничтожил более 10 единиц украинской техники в Курской области, морпехи взяли населенный пункт, захватив 10 пленных. 
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