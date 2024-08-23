Планы российской армии в Курской области, значительные потери ВСУ: карта

В ООН отреагировали на данные о замеченной в Курской области американской ЧВК

24 августа 2024 в 06:53 Размер текста - 17 +

ВСУ несут большие потери в Курской области Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Бои в Курской области продолжаются. ВС РФ делают все, чтобы купировать ВСУ на курском направлении. Полное уничтожение противника позволит завершить в целом СВО. Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя обстановку в регионе заявил, что все военные должны защищать гражданское население и инфраструктуру. Ситуация на курском приграничье — в материале URA.RU. Потери ВСУ на курском направлении Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По его словам, за сутки было уничтожено более 10 единиц техники противника, а также был взят один населенный пункт с 10 пленными. Алаудинов заявил о планах армии РФ купировать ВСУ в Курской области. Он подчеркнул намерение российских войск до конца уничтожить противника и успешно завершить спецоперацию. Это заявление было сделано на фоне обсуждения последних событий в регионе. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам и личному составу ВСУ в Сумской области Украины, затронув боевиков, которые предположительно должны были быть направлены в Курскую область. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев РИА Новости. «Количество погибших пока не известно, не менее 20. Остальные под вопросом: примерно два десятка ранены, кто-то убежал и не вернулся», — уточнил Лебедев относительно последствий удара двумя фугасными авиабомбами по боевикам в Глухове. По словам Лебедева, точные потери среди ВСУ после нанесения удара все еще устанавливаются. Он сообщил о значительном числе погибших и раненых, а также о том, что некоторые боевики скрылись с места происшествия. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о проблемах с эвакуацией местного населения из-за обстрелов дорог. Для спасения жизней пришлось использовать частный транспорт и помощь добровольцев. В ООН отреагировали на данные о замеченной в Курской области американской ЧВК Все военные обязаны защищать граждан и инфраструктуру, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он осудил действия частных военных компаний, включая американскую ЧВК Forward Observation Group, которые ведут боевые действия на Украине. Он также отметил, что у ООН нет возможности подтвердить информацию о присутствии западных ЧВК на территории Украины. Это заявление последовало после публикации фотографий, на которых якобы изображены наемники ЧВК рядом с детской площадкой и жилыми домами, что вызвало беспокойство в международном сообществе. Данные Минобороны РФ Подразделения группировки войск «Север» за неделю нанесли значительные потери формированиям ВСУ в Курской области. За указанный период в зоне ответственности группировки «Север» было уничтожено до 3090 военнослужащих ВСУ , 29 танков, 167 боевых бронированных машин, включая четыре боевые машины пехоты и бронетранспортер М113 американского производства, 75 автомобилей, семь пусковых установок РСЗО, среди которых MLRS США, а также 32 орудия полевой артиллерии. В частности, ВС РФ уничтожили группу украинских диверсантов в районе Камышевки в Курской области. При этом противник потерял пять человек и один автомобиль. Кроме того, авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой, 22-й, 61-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Апанасовки, Александрии, Вишневки, Гуево, Михайловки, Любимовки, Малой Локни, Плехово, Снагости и Южного. Кроме того, российской армии в Курской области удалось сорвать попытки ВСУ атаковать в направлении Коренево, Русское Поречное, Ольговка, Мартыновка и Кремяное, заявляли в ведомстве. Бои в Курском приграничье, карта Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», https://t.me/RVvoenkor/75494 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бои в Курской области продолжаются. ВС РФ делают все, чтобы купировать ВСУ на курском направлении. Полное уничтожение противника позволит завершить в целом СВО. Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя обстановку в регионе заявил, что все военные должны защищать гражданское население и инфраструктуру. Ситуация на курском приграничье — в материале URA.RU. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По его словам, за сутки было уничтожено более 10 единиц техники противника, а также был взят один населенный пункт с 10 пленными. Алаудинов заявил о планах армии РФ купировать ВСУ в Курской области. Он подчеркнул намерение российских войск до конца уничтожить противника и успешно завершить спецоперацию. Это заявление было сделано на фоне обсуждения последних событий в регионе. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам и личному составу ВСУ в Сумской области Украины, затронув боевиков, которые предположительно должны были быть направлены в Курскую область. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев РИА Новости. «Количество погибших пока не известно, не менее 20. Остальные под вопросом: примерно два десятка ранены, кто-то убежал и не вернулся», — уточнил Лебедев относительно последствий удара двумя фугасными авиабомбами по боевикам в Глухове. По словам Лебедева, точные потери среди ВСУ после нанесения удара все еще устанавливаются. Он сообщил о значительном числе погибших и раненых, а также о том, что некоторые боевики скрылись с места происшествия. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о проблемах с эвакуацией местного населения из-за обстрелов дорог. Для спасения жизней пришлось использовать частный транспорт и помощь добровольцев. Все военные обязаны защищать граждан и инфраструктуру, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он осудил действия частных военных компаний, включая американскую ЧВК Forward Observation Group, которые ведут боевые действия на Украине. Он также отметил, что у ООН нет возможности подтвердить информацию о присутствии западных ЧВК на территории Украины. Это заявление последовало после публикации фотографий, на которых якобы изображены наемники ЧВК рядом с детской площадкой и жилыми домами, что вызвало беспокойство в международном сообществе. Подразделения группировки войск «Север» за неделю нанесли значительные потери формированиям ВСУ в Курской области. За указанный период в зоне ответственности группировки «Север» было уничтожено до 3090 военнослужащих ВСУ, 29 танков, 167 боевых бронированных машин, включая четыре боевые машины пехоты и бронетранспортер М113 американского производства, 75 автомобилей, семь пусковых установок РСЗО, среди которых MLRS США, а также 32 орудия полевой артиллерии. В частности, ВС РФ уничтожили группу украинских диверсантов в районе Камышевки в Курской области. При этом противник потерял пять человек и один автомобиль. Кроме того, авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой, 22-й, 61-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Апанасовки, Александрии, Вишневки, Гуево, Михайловки, Любимовки, Малой Локни, Плехово, Снагости и Южного. Кроме того, российской армии в Курской области удалось сорвать попытки ВСУ атаковать в направлении Коренево, Русское Поречное, Ольговка, Мартыновка и Кремяное, заявляли в ведомстве.