Российские ПВО сбили американские ATACMS и французские Hammer

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Вооруженные силы РФ. stock, пво, панцирь, stock
ПВО ВС РФ сбили три ATACMS и пять Hammer, сообщили в МО РФ Фото:
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Российские ПВО сбили три американских ракеты ATACMS и пять французских управляемых авиабомб Hammer. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Силы ПВО сбили три американские ракеты ATACMS», — заявили в Минобороны РФ. Также ПВО ВС РФ сбила пять управляемых авиабомб Hammer, которые были произведены во Франции. Где именно предотвратили удар — не уточняется.

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Российские ПВО сбили три американских ракеты ATACMS и пять французских управляемых авиабомб Hammer. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Силы ПВО сбили три американские ракеты ATACMS», — заявили в Минобороны РФ. Также ПВО ВС РФ сбила пять управляемых авиабомб Hammer, которые были произведены во Франции. Где именно предотвратили удар — не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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