Российские ПВО сбили американские ATACMS и французские Hammer

ПВО ВС РФ сбили три ATACMS и пять Hammer, сообщили в МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские ПВО сбили три американских ракеты ATACMS и пять французских управляемых авиабомб Hammer. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Силы ПВО сбили три американские ракеты ATACMS», — заявили в Минобороны РФ. Также ПВО ВС РФ сбила пять управляемых авиабомб Hammer, которые были произведены во Франции. Где именно предотвратили удар — не уточняется.
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