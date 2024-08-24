Российские ПВО сбили американские ATACMS и французские Hammer

24 августа 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

ПВО ВС РФ сбили три ATACMS и пять Hammer, сообщили в МО РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские ПВО сбили три американских ракеты ATACMS и пять французских управляемых авиабомб Hammer. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Силы ПВО сбили три американские ракеты ATACMS», — заявили в Минобороны РФ. Также ПВО ВС РФ сбила пять управляемых авиабомб Hammer, которые были произведены во Франции. Где именно предотвратили удар — не уточняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские ПВО сбили три американских ракеты ATACMS и пять французских управляемых авиабомб Hammer. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Силы ПВО сбили три американские ракеты ATACMS», — заявили в Минобороны РФ. Также ПВО ВС РФ сбила пять управляемых авиабомб Hammer, которые были произведены во Франции. Где именно предотвратили удар — не уточняется.