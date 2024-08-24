Телеканал TF-1: основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Предпринимателю из России и основателю Telegram Павлу Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы по французскому законодательству. Об этом сообщил местный телеканал.
«Дурову грозит 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции. Неисчислимого количества проступков и преступлений, в отношении которых он ничего не делает, чтобы модерировать или сотрудничать», — сообщил TF1 в прямом эфире.
Ранее Дурова задержали во Франции из-за отсутствия модерации в мессенджере и за отказ сотрудничать с полицией. По мнению французских властей, это делает предпринимателя соучастником множества преступлений. Бизнесмен был задержан в аэропорту Ле Бурже.
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