ВСУ хотят запустить Storm Shadow по центральным районам РФ ради демонстрации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Киеве полагают, что демонстрация силы вынудит Москву пойти на уступки в конфликте
В Киеве полагают, что демонстрация силы вынудит Москву пойти на уступки в конфликте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина планирует получить от западных партнеров разрешение на использование ракет Storm Shadow для поражения целей в глубине РФ. Такое заявление сделали высокопоставленные чиновники Киева. По их словам, демонстрация дальнобойного вооружения нужна, чтобы склонить Кремль к переговорам на украинских условиях.

«Использование англо-французского оружия в демонстративной атаке покажет Кремлю, что военные объекты вблизи самой столицы могут быть уязвимы для прямых ударов. Идея заключается в том, что Россия рассмотрит возможность переговоров только в том случае, если посчитает, что Киев способен угрожать Москве и Санкт-Петербургу», — приводит слова высокопоставленных украинских лиц издание The Guardian.

Президент Украины уже давно добивается от Запада обстреливать территории РФ дальнобойными ракетами. Ранее в этом Киев открыто поддержал ряд представителей НАТО. В ЕС называют удары ВСУ по России законным правом Украины. На фоне украинской атаки на Курскую власти США вновь принялись обсуждать корректировку военной помощи Киеву, отмечает RT. В ответ на разрешение западными странами Киеву наносить удары по России их оружием, президент РФ Владимир Путин оценивает возможность нанести удар возмездия. Военные эксперты URA.RU отметили, что речь не идет о варианте применения ядерного оружия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина планирует получить от западных партнеров разрешение на использование ракет Storm Shadow для поражения целей в глубине РФ. Такое заявление сделали высокопоставленные чиновники Киева. По их словам, демонстрация дальнобойного вооружения нужна, чтобы склонить Кремль к переговорам на украинских условиях. «Использование англо-французского оружия в демонстративной атаке покажет Кремлю, что военные объекты вблизи самой столицы могут быть уязвимы для прямых ударов. Идея заключается в том, что Россия рассмотрит возможность переговоров только в том случае, если посчитает, что Киев способен угрожать Москве и Санкт-Петербургу», — приводит слова высокопоставленных украинских лиц издание The Guardian. Президент Украины уже давно добивается от Запада обстреливать территории РФ дальнобойными ракетами. Ранее в этом Киев открыто поддержал ряд представителей НАТО. В ЕС называют удары ВСУ по России законным правом Украины. На фоне украинской атаки на Курскую власти США вновь принялись обсуждать корректировку военной помощи Киеву, отмечает RT. В ответ на разрешение западными странами Киеву наносить удары по России их оружием, президент РФ Владимир Путин оценивает возможность нанести удар возмездия. Военные эксперты URA.RU отметили, что речь не идет о варианте применения ядерного оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...