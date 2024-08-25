ВСУ хотят запустить Storm Shadow по центральным районам РФ ради демонстрации

Украина планирует получить от западных партнеров разрешение на использование ракет Storm Shadow для поражения целей в глубине РФ. Такое заявление сделали высокопоставленные чиновники Киева. По их словам, демонстрация дальнобойного вооружения нужна, чтобы склонить Кремль к переговорам на украинских условиях.
«Использование англо-французского оружия в демонстративной атаке покажет Кремлю, что военные объекты вблизи самой столицы могут быть уязвимы для прямых ударов. Идея заключается в том, что Россия рассмотрит возможность переговоров только в том случае, если посчитает, что Киев способен угрожать Москве и Санкт-Петербургу», — приводит слова высокопоставленных украинских лиц издание The Guardian.
Президент Украины уже давно добивается от Запада обстреливать территории РФ дальнобойными ракетами. Ранее в этом Киев открыто поддержал ряд представителей НАТО. В ЕС называют удары ВСУ по России законным правом Украины. На фоне украинской атаки на Курскую власти США вновь принялись обсуждать корректировку военной помощи Киеву, отмечает RT. В ответ на разрешение западными странами Киеву наносить удары по России их оружием, президент РФ Владимир Путин оценивает возможность нанести удар возмездия. Военные эксперты URA.RU отметили, что речь не идет о варианте применения ядерного оружия.
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