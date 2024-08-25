СК возбудил уголовное дело после обстрела Киевом села Ракитное

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными села Ракитное в Белгородской области. Они квалифицировали произошедшее как террористический акт.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту применения вооруженных формирований Украины в селе Ракитное Белгородской области», — сообщается в telegram-канале СК. В настоящее время ведется расследование для установления всех обстоятельств инцидента и определения лиц, ответственных за совершение теракта, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.
Ранее сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на село Ракитное погибли пять мирных жителей и получили ранения двенадцать человек, включая троих несовершеннолетних. В поселке повреждены 10 частных домов.
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