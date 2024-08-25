В Москве мужчина выбросил из окна младенца и жену. Фото

25 августа 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

На месте убийства в ЖК «Лефортово парк» работают МЧС и ОМОН (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Москве в ЖК «Лефортово парк» мужчина выбросил из окна квартиры на 16 этаже свою супругу и маленького ребенка. Они погибли, а мужчина продолжает выкидывать вещи из окна. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Мужчина выбросил младенца и женщину с 16-го этажа в ЖК „Лефортово парк“. Они погибли», — передает telegram-канал. Отмечается, что мужчина до сих пор продолжает выкидывать вещи из окна. Также полиция не может попасть в квартиру, на месте трагедии проводят работы ОМОН и МЧС. Также в московской прокуратуре подтвердили факт произошедшего, отмечается, что ребенком оказалась маленькая девочка. Там отметили, что прокуратура контролирует установление обстоятельств трагедии. На данный момент возбуждено уголовное дело. Фото: telegram-канал «Криминальная сводка» https://t.me/criminal_svodka/5917 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве в ЖК «Лефортово парк» мужчина выбросил из окна квартиры на 16 этаже свою супругу и маленького ребенка. Они погибли, а мужчина продолжает выкидывать вещи из окна. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Мужчина выбросил младенца и женщину с 16-го этажа в ЖК „Лефортово парк“. Они погибли», — передает telegram-канал. Отмечается, что мужчина до сих пор продолжает выкидывать вещи из окна. Также полиция не может попасть в квартиру, на месте трагедии проводят работы ОМОН и МЧС. Также в московской прокуратуре подтвердили факт произошедшего, отмечается, что ребенком оказалась маленькая девочка. Там отметили, что прокуратура контролирует установление обстоятельств трагедии. На данный момент возбуждено уголовное дело.