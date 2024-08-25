В Москве мужчина выбросил из окна младенца и жену. Фото

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс россии
На месте убийства в ЖК «Лефортово парк» работают МЧС и ОМОН (архивное фото) Фото:

В Москве в ЖК «Лефортово парк» мужчина выбросил из окна квартиры на 16 этаже свою супругу и маленького ребенка. Они погибли, а мужчина продолжает выкидывать вещи из окна. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Мужчина выбросил младенца и женщину с 16-го этажа в ЖК „Лефортово парк“. Они погибли», — передает telegram-канал. Отмечается, что мужчина до сих пор продолжает выкидывать вещи из окна. Также полиция не может попасть в квартиру, на месте трагедии проводят работы ОМОН и МЧС.

Также в московской прокуратуре подтвердили факт произошедшего, отмечается, что ребенком оказалась маленькая девочка. Там отметили, что прокуратура контролирует установление обстоятельств трагедии. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Фото:

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В Москве в ЖК «Лефортово парк» мужчина выбросил из окна квартиры на 16 этаже свою супругу и маленького ребенка. Они погибли, а мужчина продолжает выкидывать вещи из окна. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Мужчина выбросил младенца и женщину с 16-го этажа в ЖК „Лефортово парк“. Они погибли», — передает telegram-канал. Отмечается, что мужчина до сих пор продолжает выкидывать вещи из окна. Также полиция не может попасть в квартиру, на месте трагедии проводят работы ОМОН и МЧС. Также в московской прокуратуре подтвердили факт произошедшего, отмечается, что ребенком оказалась маленькая девочка. Там отметили, что прокуратура контролирует установление обстоятельств трагедии. На данный момент возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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