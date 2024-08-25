СК возбудил дело по факту выкидывания младенца и женщины из окна

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Возбуждено уголовное дело по факту выкидывания женщины и маленького ребенка из окна квартиры на 16 этаже
Возбуждено уголовное дело по факту выкидывания женщины и маленького ребенка из окна квартиры на 16 этаже Фото:

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия в ЖК «Лефортово парк» в Москве. Там, по сообщению telegram-каналов, мужчина выбросил из окна жену и младенца, они скончались. 

«Возбуждено уголовное дело. Расследование на контроле в прокуратуре Москвы», — написали в telegram-канале московской прокуратуры. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Прокуратура ведет контроль установления обстоятельств произошедшего и хода доследственной проверки. Также стало известно, что упавшим ребенком была малолетняя девочка.

Ранее сообщалось, что женщину и младенца выкинул из окна 16 этажа мужчина, муж погибшей. После этого он продолжил выкидывать из окна вещи.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия в ЖК «Лефортово парк» в Москве. Там, по сообщению telegram-каналов, мужчина выбросил из окна жену и младенца, они скончались.  «Возбуждено уголовное дело. Расследование на контроле в прокуратуре Москвы», — написали в telegram-канале московской прокуратуры. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Прокуратура ведет контроль установления обстоятельств произошедшего и хода доследственной проверки. Также стало известно, что упавшим ребенком была малолетняя девочка. Ранее сообщалось, что женщину и младенца выкинул из окна 16 этажа мужчина, муж погибшей. После этого он продолжил выкидывать из окна вещи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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