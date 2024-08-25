Западные страны хотят получить от основателя Telegram Павла Дурова, которого 24 августа задержали во Франции, доступ к сведениям о спецоперации через мессенджер. Об этом сообщил депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа Эдриан Макрей.
«Наличие доступа через черный ход к потоку информации, как вверх, так и вниз по ступеням в российской СВО, в конечном итоге является причиной того, что Дуров сейчас находится под стражей», — заявил Макрей, его слова передает РИА Новости. Он надеется, что основатель Telegram не поддастся давлению, как и Ассанж когда-то.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик выразил мнение, что арест Павла Дурова является показательным нарушением демократических свобод со стороны Запада. Он отметил, что основатель Telegram является выдающейся фигурой, и его задержание демонстрирует посягательство на свободу слова и свободу в целом. Парламентарий предположил, что заинтересованность в контроле над мессенджером и арест Дурова могут быть связаны с попыткой президента Франции Эммануэля Макрона улучшить свой рейтинг и отвлечь внимание общественности от внутренних проблем страны, передает RT.
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