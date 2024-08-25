Экс-премьер России рассказал, что будет со страной после СВО

Степашин: Россия после СВО будет совершенно новой страной
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Будущая российская элита - это люди, воюющие на СВО, и те, кто им помогает, заявил экс-премьер РФ Сергей Степашин
Будущая российская элита - это люди, воюющие на СВО, и те, кто им помогает, заявил экс-премьер РФ Сергей Степашин Фото:

После завершения СВО и завершения «войны с Госдепом через Украину» Россия будет совершенно новой страной, а россияне получает новое самоопределение. Об этом заявил экс-премьер РФ Сергей Степашин.

«У нас после всех этих тяжелых трагических событий [СВО] будет новая страна, в хорошем смысле. С тем же названием, безусловно, но совершенно с другим самоопределением людей, с ощущением того, что мы все-таки можем. Мы можем», — сообщил Сергей Степашин в беседе с ТАСС.

Экс-премьер России также согласился со словами президента страны Владимира Путина о том, что будущей российской элитой являются те, кто сегодня сражается на фронте СВО и те, кто им всячески помогает. По словам Степашина, это — «новая элита», которая будет жить в «новой стране». Он подчеркнул необходимость поддержания востребованности нынешних военных и волонтеров после того, как закончится спецоперация РФ на Украине.

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После завершения СВО и завершения «войны с Госдепом через Украину» Россия будет совершенно новой страной, а россияне получает новое самоопределение. Об этом заявил экс-премьер РФ Сергей Степашин. «У нас после всех этих тяжелых трагических событий [СВО] будет новая страна, в хорошем смысле. С тем же названием, безусловно, но совершенно с другим самоопределением людей, с ощущением того, что мы все-таки можем. Мы можем», — сообщил Сергей Степашин в беседе с ТАСС. Экс-премьер России также согласился со словами президента страны Владимира Путина о том, что будущей российской элитой являются те, кто сегодня сражается на фронте СВО и те, кто им всячески помогает. По словам Степашина, это — «новая элита», которая будет жить в «новой стране». Он подчеркнул необходимость поддержания востребованности нынешних военных и волонтеров после того, как закончится спецоперация РФ на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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