После завершения СВО и завершения «войны с Госдепом через Украину» Россия будет совершенно новой страной, а россияне получает новое самоопределение. Об этом заявил экс-премьер РФ Сергей Степашин.
«У нас после всех этих тяжелых трагических событий [СВО] будет новая страна, в хорошем смысле. С тем же названием, безусловно, но совершенно с другим самоопределением людей, с ощущением того, что мы все-таки можем. Мы можем», — сообщил Сергей Степашин в беседе с ТАСС.
Экс-премьер России также согласился со словами президента страны Владимира Путина о том, что будущей российской элитой являются те, кто сегодня сражается на фронте СВО и те, кто им всячески помогает. По словам Степашина, это — «новая элита», которая будет жить в «новой стране». Он подчеркнул необходимость поддержания востребованности нынешних военных и волонтеров после того, как закончится спецоперация РФ на Украине.
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