Самолет Utair вернулся в тюменский аэропорт из-за неубранного шасси

Неубранное шасси помешало вылететь самолету АК Utair
Самолет авиакомпании Utair вернулся в аэропорт вылета в Тюмени. Причиной этому стало неубранное шасси, сообщили в telegram-канале Aviaincident.
«Возврат самолета в аэропорт вылета Тюмень, Рощино, Россия, из-за неуборки шасси. Посадка самолёта благополучно», — написано в telegram-канале ведомства.
URA.RU отправило запрос в АК Utair. Ответ ожидается.
Ранее, самолет Авиакомпании «Ямал» был вынужден уйти на второй круг из-за птицы на взлетно-посадочной полосе тюменского аэропорта. Посадка воздушного судна прошла благополучно.
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