24 августа 2024
23 августа 2024

Самолет Utair вернулся в тюменский аэропорт из-за неубранного шасси

© Служба новостей «URA.RU»
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Неубранное шасси помешало вылететь самолету АК Utair
Неубранное шасси помешало вылететь самолету АК Utair Фото:

Самолет авиакомпании Utair вернулся в аэропорт вылета в Тюмени. Причиной этому стало неубранное шасси, сообщили в telegram-канале Aviaincident.

«Возврат самолета в аэропорт вылета Тюмень, Рощино, Россия, из-за неуборки шасси. Посадка самолёта благополучно», — написано в telegram-канале ведомства.

URA.RU отправило запрос в АК Utair. Ответ ожидается.

Ранее, самолет Авиакомпании «Ямал» был вынужден уйти на второй круг из-за птицы на взлетно-посадочной полосе тюменского аэропорта. Посадка воздушного судна прошла благополучно.

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Самолет авиакомпании Utair вернулся в аэропорт вылета в Тюмени. Причиной этому стало неубранное шасси, сообщили в telegram-канале Aviaincident. «Возврат самолета в аэропорт вылета Тюмень, Рощино, Россия, из-за неуборки шасси. Посадка самолёта благополучно», — написано в telegram-канале ведомства. URA.RU отправило запрос в АК Utair. Ответ ожидается. Ранее, самолет Авиакомпании «Ямал» был вынужден уйти на второй круг из-за птицы на взлетно-посадочной полосе тюменского аэропорта. Посадка воздушного судна прошла благополучно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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