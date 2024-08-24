24 августа 2024
23 августа 2024

Жители ХМАО раскрыли, где можно найти белые и черные грузди

Жители ХМАО начали находить в лесах черные и белые грузди
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане поделились местами скопления груздей
Югорчане поделились местами скопления груздей Фото:

Югорчане все чаще начали находить в лесах черные и белые грузди. Они раскрыли, где в регионе можно найти целые поляны этих грибов.

«Начали находить в лесу грузди — белые и черные… Собирать белые грибы и грузди лучше всего в лесах около деревни Сайгатина и поселка Федоровского, Нефтеюганска, Лянтора, не доезжая до Нижневартовска, в районе „Каменного мыса“ и Быстринского месторождения», — выяснила «Комсомольская правда».

Также жители ХМАО рассказали, что в 2024 году в лесах очень много подосиновиков, подберезовиков, сыроежек и маслят. Некоторые пишут, что собирают грибы прямо в городе на лужайке перед домом.

Югорчане нашли в лесу грибы, напоминающие коралл. Ученые из округа сообщили URA.RU, что эти грибы называются Рамария желтая.

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Югорчане все чаще начали находить в лесах черные и белые грузди. Они раскрыли, где в регионе можно найти целые поляны этих грибов. «Начали находить в лесу грузди — белые и черные… Собирать белые грибы и грузди лучше всего в лесах около деревни Сайгатина и поселка Федоровского, Нефтеюганска, Лянтора, не доезжая до Нижневартовска, в районе „Каменного мыса“ и Быстринского месторождения», — выяснила «Комсомольская правда». Также жители ХМАО рассказали, что в 2024 году в лесах очень много подосиновиков, подберезовиков, сыроежек и маслят. Некоторые пишут, что собирают грибы прямо в городе на лужайке перед домом. Югорчане нашли в лесу грибы, напоминающие коралл. Ученые из округа сообщили URA.RU, что эти грибы называются Рамария желтая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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