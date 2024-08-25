25 августа 2024

Сын Кадырова получил высшую из возможных наград Чечни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сын Кадырова получил высшую награду Чечни
Сын Кадырова получил высшую награду Чечни Фото:

Сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова — Адам — был удостоен высшей награды Чечни. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов и отметил заслуги племянника.

«Я с огромным удовольствием поздравляю Адама Кадырова с вручением ему высшей награды Чеченской Республики — ордена Кадырова!» — подписал фото с племянником Делимханов. По его словам, награжденный является одним из ярких представителей современного молодого поколения. 

Также депутат назвал Адама Кадырова истинным патриотом, надежным помощником своего отца. Делимханов пожелал племяннику удачи и успехов.

Это не первая награда сына главы Чечни. Адаму Кадырову 17 ноября вручили орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. До этого он получил орден «За служение религии Ислам» I степени. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют информацией о вручении государственных наград сыну Кадырова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова — Адам — был удостоен высшей награды Чечни. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов и отметил заслуги племянника. «Я с огромным удовольствием поздравляю Адама Кадырова с вручением ему высшей награды Чеченской Республики — ордена Кадырова!» — подписал фото с племянником Делимханов. По его словам, награжденный является одним из ярких представителей современного молодого поколения.  Также депутат назвал Адама Кадырова истинным патриотом, надежным помощником своего отца. Делимханов пожелал племяннику удачи и успехов. Это не первая награда сына главы Чечни. Адаму Кадырову 17 ноября вручили орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. До этого он получил орден «За служение религии Ислам» I степени. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют информацией о вручении государственных наград сыну Кадырова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...