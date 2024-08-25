Сын Кадырова получил высшую из возможных наград Чечни

Сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова — Адам — был удостоен высшей награды Чечни. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов и отметил заслуги племянника.
«Я с огромным удовольствием поздравляю Адама Кадырова с вручением ему высшей награды Чеченской Республики — ордена Кадырова!» — подписал фото с племянником Делимханов. По его словам, награжденный является одним из ярких представителей современного молодого поколения.
Также депутат назвал Адама Кадырова истинным патриотом, надежным помощником своего отца. Делимханов пожелал племяннику удачи и успехов.
Это не первая награда сына главы Чечни. Адаму Кадырову 17 ноября вручили орден «Трудовая Доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. До этого он получил орден «За служение религии Ислам» I степени. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют информацией о вручении государственных наград сыну Кадырова.
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